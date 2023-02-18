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Британія не дасть Україні винищувачі Typhoon: Лондон закликав чекати на закінчення війни з РФ

18 лютого 2023, 12:50
Україна дуже конкретно ставить питання щодо надання бойової авіації, але швидких постачань винищувачів не буде навіть за 6 місяців, сказав Бен Уоллес.
Eurofighter Typhoon
Британія не дасть Україні винищувачі Eurofighter Typhoon до закінчення війни з Росією - британський глава Міноборони / Вікіпедія

Передові винищувачі Typhoon Україна може отримати тільки після закінчення війни з агресором Росією. Однак якщо Великобританія свого часу ухвалить політичне рішення щодо постачання бойової авіації Києву, жодних зволікань не буде. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

В інтерв'ю Spiegel він розповів про те, що постачань винищувачів Україні незабаром не буде. Київ може отримати бойову авіацію від Лондона тільки в середньостроковій перспективі.

"Київ дуже конкретно запитує про бойову авіацію, це добре відомо. Ми дуже чітко сказали, що приступимо до навчання українських пілотів реактивних літаків тут, у Великобританії, незабаром, спочатку на тренажерах. Але також зрозуміло, що питання про винищувачі, швидше за все, постане в середньостроковій перспективі", - сказав Уоллес.

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За його словами, щоб навчитися керувати передовими винищувачами, знадобиться багато зусиль і декілька років.

"Для одного літака потрібно близько 150 техніків на землі, оскільки системи дуже складні", - вважає міністр.

Також він уточнив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі типу Typhoon тільки після завершення війни з Росією.

"Швидких постачань винищувачів не буде, точно не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть за шість місяців. Пройде багато часу, перш ніж хто-небудь поставить винищувачі в Україну. Особливо такі сучасні літаки, як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon. Вони постачатимуться в Україну тільки після війни", - пообіцяв глава британського Міноборони.

При цьому Лондон, якщо все ж таки ухвалить політичне рішення, без зволікань поставить Україні винищувачі.

"Проте, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно... Якщо в будь-який момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після ухвалення політичного рішення", - підкреслив Бен Уоллес.

Винищувачі для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні заявив, що припускає можливості передачі Лондоном винищувачів Києву. Крім того, за його словами, британці мають намір почати навчання українських льотчиків управляти бойовою авіацією стандартів НАТО.

Пізніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес сказав, що Британія найближчим часом не збирається постачати Україні винищувачі. За його словами, якщо Лондон передасть свою авіацію Києву, доведеться відправити в Україну 200 військовослужбовців британських Військово-повітряних сил.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Берлін наразі не готовий обговорювати питання постачань Україні винищувачів. За словами міністра, спочатку потрібно вирішити питання з бронетанковими підрозділами.

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