РФ провалила головну мету в Україні, але не виключений реванш: несподіваний прогноз НАТО

Росія також була змушена піти з Харкова і його околиць, нагадав Єнс Столтенберг.
Війна РФ проти України може затягнутися довше, ніж раніше прогнозувалося, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він переконаний в тому, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї, повідомляє прес-служба НАТО.
Генсек Альянсу звернув увагу на те, що РФ не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні - план взяти Київ був провалений.
"Потім Росія також була змушена піти з Харкова і його околиць, і наступ на Донбасі застопорився", - сказав Столтенберг.
Ймовірний результат війни
Разом з тим генсек додав, що Альянс не може передбачити, скільки триватиме війна. Столтенберг також переконаний, що Україна може виграти за підтримки країн-учасниць НАТО.
"У той же час ми не вважаємо, що Росія відмовилася від своїх стратегічних цілей. Тому нам потрібно бути готовими до того, що ця війна може тривати довго. А це також означає, що союзники по НАТО повинні бути готові спробувати підтримувати Україну протягом тривалого часу", - додав генсек НАТО.
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Раніше повідомлялося про те, що не виключений варіант звільнення захоплених РФ Донбасу і Криму Збройними силами України, заявили в НАТО
Про це заявив один з високопоставлених представників Альянсу в штаб-квартирі НАТО в коментарі журналістам CNN.
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