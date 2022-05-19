РФ провалила головну мету в Україні, але не виключений реванш: несподіваний прогноз НАТО

З'явився новий прогноз щодо термінів закінчення війни / Фото Reuters

Війна РФ проти України може затягнутися довше, ніж раніше прогнозувалося, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він переконаний в тому, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї, повідомляє прес-служба НАТО.

Генсек Альянсу звернув увагу на те, що РФ не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні - план взяти Київ був провалений.

"Потім Росія також була змушена піти з Харкова і його околиць, і наступ на Донбасі застопорився", - сказав Столтенберг.

Ймовірний результат війни

Разом з тим генсек додав, що Альянс не може передбачити, скільки триватиме війна. Столтенберг також переконаний, що Україна може виграти за підтримки країн-учасниць НАТО.

"У той же час ми не вважаємо, що Росія відмовилася від своїх стратегічних цілей. Тому нам потрібно бути готовими до того, що ця війна може тривати довго. А це також означає, що союзники по НАТО повинні бути готові спробувати підтримувати Україну протягом тривалого часу", - додав генсек НАТО.

читайте такожУ НАТО назвали ключову умову силового звільнення ЗСУ Донбасу і Криму

Раніше повідомлялося про те, що не виключений варіант звільнення захоплених РФ Донбасу і Криму Збройними силами України, заявили в НАТО

Про це заявив один з високопоставлених представників Альянсу в штаб-квартирі НАТО в коментарі журналістам CNN.

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