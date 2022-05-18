У НАТО назвали ключову умову силового звільнення ЗСУ Донбасу і Криму

У НАТО не виключили звільнення Донбасу і Криму ЗСУ / Макс Левін

Не виключений варіант звільнення захоплених РФ Донбасу і Криму Збройними силами України, заявили в НАТО

Про це заявив один з високопоставлених представників Альянсу в штаб-квартирі НАТО в коментарі журналістам CNN.

Разом з тим в НАТО згодні з оцінкою, що перевага зараз на боці України, зокрема через накопичення важкого озброєння, що поставляється західними партнерами.

При цьому в штаб-квартирі Альянсу обговорюють можливість, що ЗСУ зможуть повернути військовим шляхом окупований Крим і райони Донбасу.

"Я думаю, що вони (українці – ред.) можуть повернути (Крим і Донбас – ред.). Не прямо зараз, не швидко, але якщо вони будуть триматися на тому рівні, який зараз, то вони зможуть незабаром їх повернути", - зазначив представник НАТО.

Разом з тим в керівництві НАТО вважає, що в найближчі тижні ані Україна, ані Росія не зможуть домогтися істотної переваги в театрі ведення бойових дій.

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.

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