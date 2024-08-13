РФ проривається до Торецька, у міській забудові - бої: в ЗСУ розкрили критичну ситуацію

Диверсійно-розвідувальні групи інколи просочуються в Торецьк, однак Сили оборони оперативно їх ліквідовують, розповів пресофіцер 32 ОМБр.

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Ситуація на підступах до Торецька залишається напруженою / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У міській забудові біля Торецька Донецької області тривають важкі бої. Інколи в місто проникають диверсійно-розвідувальні групи окупантів. Про це повідомив виконувач обов’язків пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, основні бойові дії тривають в населених пунктах Північне та Залізне, які розташовані безпосередньо на околицях Торецька. Військовий зазначив, що протягом останнього тижня зросла кількість російських військових, які здаються в полон.

"Справа в тому, що зараз йдуть бої в міській забудові: це агломерація Північне-Залізне, і воно там підступає щільно до самого міста Торецьк. Тому бої йдуть в міській забудові, і, звісно, якісь диверсійно-розвідувальні групи можуть просочуватись крізь наші спостережні пункти і намагатися в нашому найближчому тилу вести якусь диверсійну діяльність. Такі групи виявляються, знищуються. Станом на тиждень, що минув, маємо таку статистику: трошки більше цих груп почало здаватися в полон. Це не суттєво, але така тенденція є", - розповів Бордіян. відео дня

Військовий також підкреслив, що ситуація на підступах до Торецька залишається важкою. Бордіян зауважив, що операція ЗСУ в Курській області Росії поки не вплинула на інтенсивність бойових дій на цьому напрямку. Навпаки, російська армія збільшила кількість авіаударів КАБами.

"На підступах до міста Торецьк ситуація так само важка, серйозна... Можемо навіть сказати, що щільність обстрілів навіть керованими авіаційними бомбами збільшилася. Обстріли за допомогою артилерії і скиди з дронів – тенденція приблизно зберігається. З приводу штурмів – так, трошки інтенсивність впала, це не дуже висока дельта. Тобто, вона впала не значно, але вони намагаються компенсувати цю нестачу саме обстрілами КАБами", - додав пресофіцер.

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Бої поблизу Торецька - що відомо

Водночас аналітичний проект Deep State також повідомив про просування російських військ на Торецькому напрямку, зокрема в районах Пантелеймонівки, Північного та Нью-Йорка і його околиць.

Як повідомляв Главред, російські окупанти не змогли захопити місто Торецьк на Донеччині, попри численні атаки. ЗСУ успішно відбили всі 14 спроб штурму за добу, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. В місті залишається близько 3 тисяч людей, а 70% Торецька знищено обстрілами.

Також директор Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Торецький напрямок є критичним через спроби ворога атакувати з двох боків – з Нью-Йорка та з напрямку Північне – Залізне. Росіяни використовують залізницю та терикони поблизу Залізного для активізації наступу на Торецьк.

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