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"ЗСУ під загрозою оточення": Згурець заявив про складну ситуацію під Торецьком

Юлія Закрепа
6 серпня 2024, 11:57
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Експерт вважає, що інформаційний тиск і реальна ситуація призведуть до ухвалення рішень, які ускладнять противнику просування в бік Торецька.
'ЗСУ під загрозою оточення': Згурець заявив про складну ситуацію під Торецьком
Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, instagram/libkos

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення.

"Торецький напрямок є складним через кілька ключових факторів. Ворог намагається атакувати з двох напрямків - з Нью-Йорка та з напрямку Торецька, а також з напрямку Північне - Залізне. Ці населені пункти з'єднані залізницею. Ворог намагається переходити через залізницю поблизу Північного. Далі розташовані терикони, які ворог намагається захопити, оскільки вони стратегічно важливі для наступу на Торецьк", - пояснив Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового експерта, захоплення териконів поблизу Залізного дозволить ворогу активізувати наступальні дії на Торецьк. Відстань до адміністративних кордонів Торецька вже незначна, йдеться про кілька сотень метрів. Російські ДРГ вже заходили у Торецьк.

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"Між Нью-Йорком і Залізним є ділянка території, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити цю зону з двох сторін, створюючи загрозу оточення. Сподіваюсь, що українські бригади, які діють на цьому напрямку, отримають підсилення. Наше командування знає про складність цієї ділянки", - зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що інформаційний тиск і реальна ситуація призведуть до ухвалення рішень, які ускладнять противнику просування в бік Торецька.

"Але українські бійці говорять, що ситуація складна. Ворог має перевагу в живій силі, техніці, використанні артилерії та авіації, що є звичною ситуацією на багатьох ділянках фронту, де тримають оборону ЗСУ", - резюмував Згурець.

Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що росія почала стрімкий наступ на Торецьк. Станіслав Краснов заявив, що на Торецькому напрямку йдуть важкі бої. Окупанти вперлися у багатоповерхову забудову в районі Північного, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Приблизно місяць росіяни ведуть активний наступ на цій ділянці фронті.

РФ підбирається до ключового міста для ЗСУ. Ситуація на Донбасі викликає занепокоєння в України та західних союзників. Просування до Покровська створює загрозу і для інших населених пунктів регіону. РФ розтягують військових ЗСУ по всій лінії фронту, щоб захопити якомога більше земель.

Стало відомо, що під Покровськом терміново почали евакуацію родин. Російські окупанти не припиняють безперервних штурмів на Покровському напрямку фронту. Влада вирішила, що із найближчих до лінії фронту громад будуть проводити примусову евакуацію родин з дітьми.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Сергій Згурець
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