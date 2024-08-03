Війська РФ впритул підійшли до Торецька: у DeepState розкрили деталі

Окупанти агресора Росії впритул підійшли до Торецька. Ворог зафіксований у селі Залізне, яке за 100 метрів від міста.
Як повідомляють аналітики DeepState, лінія зіткнення уточнюється. Проте росіяни вже можуть пробувати заходити до Торецька.
Зокрема, противника зафіксувано у селі Залізне. На цій ділянці по ворожих силах уже працює батальйон безпілотних систем VORON
"Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити у Торецьк", - наголосили в DeepState.
Битва за Торецьк - що про це відомо:
Окупанти намагаються створити умови для оточення бійців ЗСУ під Торецьком, вважає військовий аналітик Bild Юліан Рьопке. За його словами, ворог наступає на Торецьк із заходу через Залізне і Північне, а також із півдня через Нью-Йорк. Може виникнути ситуація, в рамках якої українським військам потрібно буде відійти зі своїх позицій.
Битва за Торецьк - питання часу, вважають у DeepState. Бої йдуть на підступах до Торецька. Ризики оточення українських військ дійсно можуть виникнути.
ЗСУ стримують наступ окупантів на Торецьк і тримають місто під своїм контролем, сказали у Торецькій військовій адміністрації. Українські війська працюють над тим, щоб збити наступальний імпульс ворога.
Торецьк
Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія.
Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу.
Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.
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