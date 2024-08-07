РФ знищила 70% Торецька: в ОВА розповіли, чи зайшли окупанти у місто

Російські окупанти намагалися 14 разів за добу штурмувати Торецьк та селища Нью-Йорк і Північне, повідомив Вадим Філашкін.

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Росіяни випалили Торецьк на 70% / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони

Незважаючи на численні атаки, російські окупанти не змогли захопити місто Торецьк на Донеччині. ЗСУ відбили всі атаки ворога на цьому напрямку. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

"Ворог у місто Торецьк не зайшов, його там нема. За добу окупант намагався 14 разів штурмувати місто Торецьк, а також селища Нью-Йорк та Північне. Дякувати нашим захисникам – всі атаки ворога були відбиті", - повідомив очільник ОВА.

Філашкін підкреслив, що наразі в місті перебуває близько 3 тисяч людей, які евакуюються надзвичайно повільно. Раніше в місті проживало близько 5,5 тисяч мешканців, але ситуація змусила багатьох покинути свої домівки.

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"Два тижні тому там було 5,5 тис. людей. Підрозділи поліції "Білі Янголи" вивозять кожного дня, ризикуючи власним життям, щоб допомогти нашим людям" - наголосив він.

За словами Філашкіна, російські окупанти знищили 70% Торецька обстрілами. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Торецькій міській територіальній громаді загинуло 185 мешканців, ще 565 осіб отримали поранення.

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Війна в Україні - ситуація поблизу Торецька

Нагадаємо, окупанти наблизилися до Торецька, ворога зафіксували у селі Залізне, яке знаходиться всього за 100 метрів від міста. Аналітики DeepState зазначають, що ворог має тактичні успіхи і може спробувати увійти до Торецька.

Також директор Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Торецький напрямок є критичним через спроби ворога атакувати з двох боків – з Нью-Йорка та з напрямку Північне – Залізне. Росіяни використовують залізницю та терикони поблизу Залізного для активізації наступу на Торецьк.

Як раніше повідомляв Главред, що Росія почала стрімкий наступ на Торецьк. На Торецькому напрямку йдуть важкі бої. Окупанти вперлися у багатоповерхову забудову в районі Північного, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Приблизно місяць росіяни ведуть активний наступ на цій ділянці фронті.

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