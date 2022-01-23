"РФ просуває дрібні фігури": у Зеленського оцінили сценарій з прокремлівським Мураєвим

Євген Мураєв / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію, озвучену МЗС Великобританії про можливість встановлення РФ в Україні прокремлівського уряду на чолі з екс-нардепом Євгеном Мураєвим.

У коментарі Reuters він заявив про те, що до інформації про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійський уряд на чолі з Мураєвим слід поставитися серйозно.

Радник глави ОП нагадав, що раніше Росія вже підтримувала "другорядних персон" на керівних посадах в окупованому Криму і на окупованих територіях Донбасу.

"Тому потрібно якомога серйозніше поставитися до цієї інформації", - пояснив він.

Разом з тим Подоляк додав, що серед українців є сумніви в тому, чи не є Мураєв "занадто смішною фігурою", обраною Кремлем для того, щоб очолити Україну.

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Сценарій окупаційного уряду в Україні

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", – повідомили в МЗС Британії.

У список "міністрів" потрапили ще четверо колишніх чиновників з часів Януковича і один екс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюєв і Сівкович. Всі вони з 2014 року живуть в Росії.

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