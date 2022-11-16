РФ навмисно вдарила ракетою по Польщі: Жданов пояснив задум Кремля

​ "Путін ставить НАТО в позу", - сказав Олег Жданов / Reuters, Главред

Ракетний удар по Польщі був навмисним ударом, його мета - підвищення ставок країною-агресором РФ. Таку думку Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Коли програмують сто ракет, одну можна запрограмувати "неправильно". Ракета полетіла цікаво - між Луцьком та Львовом, перелетіла кордон у напрямку Любліна. Це не помилка. Якби ракета йшла на Львів чи Луцьк, ще можна було б сказати, що росіяни помилилися в координатах. А так, ні, це був цілеспрямований удар по території Польщі", - вважає Жданов.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін програє війну Україні, тому "він вибрав просте рішення – пробний камінь, удар по країні НАТО". Ракетний удар припав по Польщі, але на її місці могли б бути і країни Балтії.

"А тепер складається цікава ситуація - Путін ставить НАТО в позу: або Альянс відповість, або проковтне. Якщо проковтне, то Путін вдарить ще раз, причому необов'язково по Польщі. Він зрозуміє, що НАТО - слабаки. Якщо ж НАТО застосує 5 ст. Статуту НАТО, буде інша справа (...) Так от якщо зараз оголосити Путіну війну за 5 статтею, він тут же запропонує переговорний процес. Ось тільки тепер переговори він буде вести з Байденом, Макроном і Шольцем, тобто першими особами НАТО", - пояснив Жданов.

"Ось у чому сенс – Путін йде на підвищення ставок. Він може собі дозволити програти НАТО, але Україні – ні в якому разі", - додав він.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі та заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Інформація щодо радіолокаційних слідів ракети була надана НАТО і Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена - не уточнюється.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

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