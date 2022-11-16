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"Це зовсім смішно": Фейгін розповів, як Путін приймав рішення залишити Херсон

16 листопада 2022, 07:47

Рішення втекти з Херсона узгоджувалося заздалегідь, все було обговорено і продумано, але на сперечання пішов не один тиждень, вважає Фейгін.

Путін, Фейгін
Фейгін розповів, як Путін приймав рішення залишити Херсон / скріншот

Рішення про виведення російських окупаційних військ з Херсона і Херсонської області приймав особисто Володимир Путін.

Російський опозиціонер, правозахисник Марк Фейгін розповів, що це обговорювалося дуже довго. У коментарі Обозревателю він заявив, що підсумкове рішення приймав російський диктатор.

"Звичайно, рішення приймав тільки Путін. Це було зрозуміло навіть по тому, як воно реалізовувалося. Причому, не одномоментно. Я нагадаю, що Суровікін підбирався до цього здалеку. Кілька своїх публічних виступів він супроводжував розмовами про те, що по Херсону можуть бути прийняті "непрості рішення". Те, що буде готуватися виведення військ, обговорювалося дуже довго", - зазначив Фейгін.

За його словами, ієрархія в РФ така, що всі такі рішення узгоджуються заздалегідь, все було обговорено і продумано.

"Мабуть, на сперечання пішов не один тиждень. Вони, мабуть, підраховували, чи зможуть зберегти угруповання, чи зможуть його посилити. Звичайно ж, Путін приймав рішення. Та й по реакції Кремля це було очевидно. Пєсков відмовився коментувати і відіслав до Міністра оборони Шойгу. Це зовсім смішно. Це занадто важке рішення, занадто непопулярне, і тому Путін від нього відсторонився і мовчить. Він взагалі не коментує це. Цілком схоже на схему, що у всьому винні бояри, а цар ні при чому. Але приймав те рішення він", - підсумував Фейгін.

Армія України увійшла в Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли в окупований Росією Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Жителі Херсона неймовірно щасливі навіть попри те, що у житті вони стикаються з жорсткими проблемами, які не дають їм нормально жити. Річ у тому, що в місті взагалі немає водопостачання та електрики. Через складну ситуацію місцеві жителі були змушені набирати воду прямо з річки Дніпро.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Херсона Володимир Путін Марк Фейгін
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