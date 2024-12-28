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РФ перейшла до нової тактики ракетних ударів по Україні: аналіз розвідки Британії

Руслана Заклінська
28 грудня 2024, 19:00оновлено 28 грудня, 20:11
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Розвідка Британії зазначила, що Росія зберігає здатність здійснювати менш численні, але потужні атаки як "каральний захід без попередження".
РФ перейшла до нової тактики ракетних ударів по Україні: аналіз розвідки Британії
Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Головне:

  • Росія перейшла до нової багатовекторної стратегії під час атак
  • Удари завдаваються за допомогою дальньої, тактичної авіації та кораблів
  • Використовуються балістичні ракети, крилаті ракети і БпЛА

Росія застосувала нову багатовекторну стратегію під час ракетної атаки по Україні у ніч з 12 на 13 грудня. Країна-агресор завдавала удари за допомогою дальньої і тактичної авіації, а також використала різні типи крилатих й балістичних ракет і БпЛА. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британських військових, під час цієї атаки Росія застосувала стратегічну та тактичну авіацію, а також балістичні ракети. Окрім того, кораблі Чорноморського флоту РФ запускали ракети "Калібр", а з пускових майданчиків росіяни запускали ударні дрони. Усього було використано близько 90 ракет і 180 дронів.

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Розвідка Британії зауважила, що з серпня 2024 року Росія змінила тактику ракетних атак. Ворог перейшов до масштабніших атак, замість численних дрібніших атак, які були характерні на початку року.

"Цілком імовірно, що Росія вирішила витратити час на створення запасів між ударами, а потім завдавати удари великими і нечастими хвилями, а не частішими і дрібнішими, як це було на початку року", - зазначили у відомстві.

За їхніми словами, атака 12-13 грудня була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури України, а також мала на меті придушення української ППО шляхом використання великої кількості безпілотників.

У звіті також зазначено, що Росія зберігає здатність і достатні запаси для здійснення таких атак у меншій кількості "як каральний захід без попередження".

РФ перейшла до нової тактики ракетних ударів по Україні: аналіз розвідки Британії
Звідки та чим РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Масована атака РФ на Різдво - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, яка тривала понад 1,5 години. Атака безпілотними літальними апаратами тривала безперервно протягом 18 годин.

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, удари були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, в результаті чого серйозно постраждали обладнання теплоелектростанцій. Проте енергетики оперативно розпочали відновлення пошкоджених об'єктів.

Як повідомляв Главред, ворог випустив понад 70 ракет і 100 дронів, з яких більше 50 ракет і більшість дронів були знищені. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що головною метою атаки була українська енергетика, підкресливши, що Росія свідомо вибрала Різдво для цієї атаки.

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Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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