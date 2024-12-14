Чи будуть масовані ракетні атаки РФ на новорічні свята: відповідь ГУР

У розвідці попередили, що РФ може атакувати Україну на свята та перед інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа.

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РФ буде завдавати масованих ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Ворог буде продовжувати атакувати мирні міста України

Ракетні обстріли будуть як в грудні, так і в січні

Москва з останніх сил намагається продемонструвати світу, що РФ "наддержава"

Починаючи з середини листопада країна-агресор Росія відновила масовані удари дронами та ракетами по Україні. Ворог не планує відмовлятися від своїх цинічних цілей, тому буде продовжувати атакувати мирні міста. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Черняк в ефірі телемарафону.

Зокрема, під час інтерв'ю журналісти запитали представника ГУР, чи будуть ще масовані атаки РФ у грудні та січні, особливо на свята та перед інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа. На що Черняк відповів, що будуть.

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"Будуть продовжуватися удари й безпілотниками, і крилатими ракетами, і балістичними ракетами", - сказав він.

Представник української розвідки пояснив, що Росія зараз з останніх сил намагається тримати в руках свій ВПК, створювати якусь новітню зброю, "щоб показати світу, що Росія наддержава".

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 13 грудня країна-агресор Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому "Оленья". Українців закликали стежити за повідомленнями і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Згодом, РФ все ж здійснила комбінований удар по Україні. Під масованим ударом країни-агресора РФ перебувала енергетика всієї України. Через атаку на енергооб'єкти обсяг відключень світла сьогодні буде збільшено.

Ракетна атака на Україну тривала майже три години, тоді як атака БпЛА тривала цілих 11 годин. Небезпечною ситуація була для Стрия, Бурштина, Одеси, Київської агломерації, Кременчука, Харківщини.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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