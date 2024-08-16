РФ перекидає нові резерви в Курську область: у ЗСУ назвали напрямок

Наші воїни помітили перекидання ворожих сил, а також зняття резервів РФ.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

З початком операції українських сил у Курській області, значно зменшився тиск окупантів на Куп'янському напрямку, розповів голова відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак.

Як підкреслив він в ефірі Київ24, нашими воїнами помічено перекидання ворожих сил, зняття резервів і відправлення їх на Курський напрямок.

За словами представника 77 ОАЕМБр, російські окупанти мають намір захопити Борову Харківської області. Однак реалізувати цей план їм поки що не під силу. Ворог втрачає багато особового складу.

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Бицак при цьому також додав, що на Куп'янському напрямку угруповання противника значно зменшилося.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили Суджу в Курській області. Українська армія просунулася вперед. Українські сили просунулися вперед у Курській області, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно утримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області. Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.

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