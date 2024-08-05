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РФ перекидає додаткові війська на Харківщину: в ЗСУ пояснили ціль окупантів

Юрій Берендій
5 серпня 2024, 14:49
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В ОТУ "Харків" зазначили, що росіяни залучають до бойових дій іноземних громадян, яких обманом або примусово змушують йти в бій.
РФ перекидає додаткові війська на Харківщину: в ЗСУ пояснили ціль окупантів
Росіяни перекидають на Харківщину підрозділи з Луганщини / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, ОК "Захід"

Російські війська через значні втрати серед особового складу перекидають додаткові підрозділи з Луганщини на Харківський напрямок. Крім того, окупанти залучають до бойових дій підрозділи, що складаються із іноземних громадян. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Він відзначив, що ефективність російських наступальних операцій на Харківському напрямку дорівнює нулю.

"Противник гине, несе втрати і відступає", - розповів Саранцев.

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За його словами, українські військові успішно глушать РЕБом або збивають ворожі засоби розвідки.

"Підрозділ, який наразі висувається на Харківщину, це 22-й мотострілецький полк. Він йде з Луганської області", - зауважив Саранцев.

Військовий зазначив, що російське військове командування залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, змушуючи їх йти в бій примусом або обманом.

"Це представники Близького Сходу, або середньоазіатських, або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у якісь північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати. Це можуть бути обмануті гастарбайтери, яким вони пообіцяли дати російське громадянство, якщо вони візьмуть участь в цих бойових діях", — розповів Віталій Саранцев.

Він додав, що російським добровольцям обіцяють великі гроші, але більшість з них не доживає до першої виплати, оскільки їх кидають у штурми без належної підготовки, де вони гинуть.

За словами речника, ворог залякує свій особовий склад, щоб ті не здавалися в полон, погрожуючи тортурами або смертю, що змушує росіян атакувати і гинути. Якщо ж вони намагаються втекти, то потрапляють під кулі власних загороджувальних загонів "Ахмат".

Він також зазначив, що серед російських військовослужбовців збільшилася кількість самогубств, оскільки поранені, розуміючи, що їм не буде надана допомога, вирішують закінчити життя самостійно.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська зміцнюють бойові пости та особовий склад на Харківщині, що свідчить про підготовку до наступальних дій. Найбільш інтенсивні бої відбуваються у Вовчанську, повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії більше не вдасться захопити Харків. Окупанти змінили свою ціль, тепер їх пріоритетом є місто Покровськ у Донецькій області.

У Міністерстві оборони Британії повідомили, що за останні три місяці Росія зазнала найбільших втрат на фронті. Хоча у липні середньодобові втрати зменшилися з понад 1262 до 1140 осіб, цей період став найкатастрофічнішим для російських окупантів з лютого 2022 року.

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