"Захопити Харків їм вже не вдасться": РФ змінила ціль та пріоритет – Зеленський

На Покровському напрямку росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї і керованих авіаційних бомб, каже Зеленський.

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Зеленський розповів про зміну пріоритетів РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Країні-агресорці Росії вже не вдасться захопити Харків. Окупанти змінили ціль, тепер їх пріоритет - місто Покровськ у Донецькій області. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ.

"Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того, як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінена. Їх напрямок головний - це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет", - сказав президент.

За його словами, російські війська зосереджуються на Покровському напрямку. Йдеться не лише про плани захоплення Покровська, але й Костянтинівки, Торецька і Слов'янська.

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Зеленський також підкреслив, що на Покровському напрямку росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї і керованих авіаційних бомб. На думку президента, захиститися від російських КАБів можна, знищуючи ворожі літаки.

"Хоча я вам скажу чесно, вони вже втратили і літаки, втратили відповідну кількість, але втрачають і протиповітряну оборону свою, систему протиповітряної оборони. Складно боротися з ними в небі, це факт. Їх флот кількісніше, якщо так можна сказати, і складно боротись, але, тим не менше", - підсумував глава держави.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу. На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Ситуація на Харківському напрямку фронту - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків" обстановка залишається складною та напруженою. Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони України. Основні зусилля противник зосередив у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Також складною залишається ситуація на відтинку Стрілеча-Липці і в Глибокому. Армія країни-агресора Росії не хоче відступати і постійно проводить атаки.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що впродовж кількох днів війська РФ продовжували локалізовані наступальні операції на північ і північний схід від Харкова.

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