Росіяни 'застрягли' у Покровську: армія РФ провалила доручення Путіна - Самусь

Що сказав Самусь:
- У ворога недостатньо сил для просування у напрямку Покровська
- ЗСУ ведуть позиційну оборону
- Українські сили на Курщині не дають противнику перекидати резерви
Кремлівський диктатор Володимир Путін доручив окупаційним військам країни-агресорки Росії захопити усі території Донецької та Луганської областей до кінця січня 2025 року.
Попри те, що темпи просування противника справді пришвидшились, конвертувати свої успіхи у подальші вдалі кроки ворог не може. Про це 24 каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.
За його словами, окупаційні сили РФ застрягли в місті, адже командування не направило туди достатньої кількості сил, а ЗСУ обрали правильну тактику оборони.
"Поки українські війська ведуть маневрову оборону в районі Курахового, в Покровську українська армія веде позиційну оборону, росіяни там застрягли. Все залежить від якості командування, координації сил, планування та реалізації тактичних дій", - наголосив він.
Самусь наголосив, що противник не має можливості направити на Покровськ додаткові резерви, адже вони задіяні безпосередньо на російській території у Курській області та на інших ділянках українського фронту.
"Покровськ росіяни до січня не візьмуть. Якщо порівнювати, що було весною і зараз, окупанти не виконали не те щоб стратегічне завдання, а оперативне. Усі ділянки, які росіяни захопили, не переросли в якість, фронт не посипався" - підсумував він.
Наступ РФ на Покровськ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за словами Павла Лакійчука, після захоплення Курахового, армія країни-агресора Росії може сконцентрувати всі свої сили та резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька та Часового Яру.
Раніше стало відомо, що враховуючи те, як вдається призупиняти просування ворога на флангах в районі Покровська, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що битва за Покровськ цього року може не відбутися.
Напередодні повідомлялося, що місто Покровськ, за словами військового аналітика Олександра Коваленка, є ключовою ціллю для російської армії на початку 2025 року, коли може бути розпочато масштабний наступ на цей напрямок.
Інші новини з фронту:
- Росіяни застосували нову тактику на фронті: в ЗСУ розповіли, що змінилось
- Росія готується відкрити новий фронт в Україні: чи є загроза боїв за Запоріжжя
- Армія РФ не може наступати по всій лінії фронту: в ГУР озвучили причину
Хто такий Михайло Самусь
Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).
У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.
Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред