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Росіяни "застрягли" у Покровську: армія РФ провалила доручення Путіна - Самусь

Анна Косик
5 грудня 2024, 14:23
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Російські війська мають успіхи вздовж лінії фронту, але досягнути поставлених кремлівським диктатором цілей вони не можуть.
Карта Покровска, ВСУ
Ефективна оборона ЗСУ поставила хрест на планах ворога з окупації Покровська / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБР, скрін з DeepState

Що сказав Самусь:

  • У ворога недостатньо сил для просування у напрямку Покровська
  • ЗСУ ведуть позиційну оборону
  • Українські сили на Курщині не дають противнику перекидати резерви

Кремлівський диктатор Володимир Путін доручив окупаційним військам країни-агресорки Росії захопити усі території Донецької та Луганської областей до кінця січня 2025 року.

Попри те, що темпи просування противника справді пришвидшились, конвертувати свої успіхи у подальші вдалі кроки ворог не може. Про це 24 каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

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За його словами, окупаційні сили РФ застрягли в місті, адже командування не направило туди достатньої кількості сил, а ЗСУ обрали правильну тактику оборони.

Росіяни 'застрягли' у Покровську: армія РФ провалила доручення Путіна - Самусь
Покровськ / Інфографіка: Главред

"Поки українські війська ведуть маневрову оборону в районі Курахового, в Покровську українська армія веде позиційну оборону, росіяни там застрягли. Все залежить від якості командування, координації сил, планування та реалізації тактичних дій", - наголосив він.

Самусь наголосив, що противник не має можливості направити на Покровськ додаткові резерви, адже вони задіяні безпосередньо на російській території у Курській області та на інших ділянках українського фронту.

"Покровськ росіяни до січня не візьмуть. Якщо порівнювати, що було весною і зараз, окупанти не виконали не те щоб стратегічне завдання, а оперативне. Усі ділянки, які росіяни захопили, не переросли в якість, фронт не посипався" - підсумував він.

Наступ РФ на Покровськ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Павла Лакійчука, після захоплення Курахового, армія країни-агресора Росії може сконцентрувати всі свої сили та резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька та Часового Яру.

Раніше стало відомо, що враховуючи те, як вдається призупиняти просування ворога на флангах в районі Покровська, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що битва за Покровськ цього року може не відбутися.

Напередодні повідомлялося, що місто Покровськ, за словами військового аналітика Олександра Коваленка, є ключовою ціллю для російської армії на початку 2025 року, коли може бути розпочато масштабний наступ на цей напрямок.

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Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

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війна в Україні ЗСУ Курахове Володимир Путін російські війська Покровськ Фронт
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