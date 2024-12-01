РФ може захопити два великі міста на Донеччині: названо головну небезпеку

Втрати росіян вже сягнули понад 2000 окупантів щодня.

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Наступ РФ на Донеччині / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Головне із заяви експерта:

РФ може сконцентрувати сили для захоплення Покровська

Вони не будуть перекидати сили для наступу на Запорізькому напрямку

Щоденні втрати росіян різко збільшуються

Після захоплення Курахового, армія країни-агресора Росії може сконцентрувати всі свої сили та резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька та Часового Яру. Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі Еспресо.

За його словами, росіяни не будуть перекидати сили та засоби для наступу на Запорізькому напрямку.

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"Якщо росіянам вдасться захопити Курахове, то означатиме, що випрямивши лінію фронту, ворог кине всі сили на Покровськ. Очевидно, що вони не будуть перекидати сили та засоби для наступу на Запорізькому напрямку, або деінде. Тобто, убезпечивши собі південний фланг, росіяни спрямовують свої сили на Покровськ. Захопленням Покровська знову ж таки страхує південний фланг й розвертається на північ - в тил Торецька, Часового Яру в напрямку на Костянтинівку. Втім, до цього їм ще потрібно дожити. Оскільки з такими втратами, як вони мають щодня, їм може й не вистачити ресурсів", - розповів Лакійчук.

Він також додав, що щоденні втрати росіян різко збільшуються. Це своєю чергою може вплинути на їхні темпи наступальних операцій.

"Втрати росіян вже сягнули понад 2000 окупантів щодня. Сьогодні вже 1700 росіян. Хай звісно російські генерали думають, чи вистачить їм особового складу для проведення наступальних операцій, але з такими втратами їхні плани можуть бути зруйновані", - підсумував експерт.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко заявив, що російська армія готується до наступу в Запорізькій області, накопичуючи сили та перегруповуючи особовий склад і техніку, водночас здійснюючи щоденні атаки піхотними групами.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив, що Сили оборони України скували на Курському напрямку близько 50 тисяч російських військових.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти змінили свою тактику на фронті і намагаються просуватися, вибиваючи українських бійців із зайнятих позицій. Тепер росіяни не штурмують великі міста, а просто обходять їх.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", зазначено на сайті центру.

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