'Ситуація погіршується': існує загроза відступу ЗСУ на стратегічному напрямку

Росіяни наступають на Курахівському напрямку з кількох сторін, намагаючись перерізати трасу Курахове-Запоріжжя, зазначає військовий аналітик.

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Росіяни намагаються перерізати трасу Запоріжжя-Курахове / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Ситуація на Курахівському напрямку погіршується

Траса Курахове-Запоріжжя перебуває під вогневим контролем ворога

Якщо росіяни зможуть перерізати трасу Курахове - Запоріжжя на Донеччині, українські підрозділи будуть змушені відступати. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий оглядач Денис Попович.

Він також підкреслив, що ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай напруженою і поступово погіршується. Українські військові ведуть ар'єргардні бої, намагаючись виграти час і завдати противнику максимальних втрат.

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"Наразі ворог тримає трасу Курахове - Запоріжжя під вогневим контролем. Росіяни підійшли достатньо близько, щоб мати змогу обстрілювати. Це ускладнює пересування в таких умовах", - зазначив він.

Він додав, що ситуація в районі Курахівського "мішка" за останній тиждень змінилася не на користь Збройних сил України.

Пропович вказує, що наразі ворог активно обходить Курахівське водосховище, фактично контролюючи північний берег і просуваючись у західному напрямку, що підтверджується даними карти Deep State.

"Це дозволяє їм перерізати трасу Курахове - Запоріжжя, як і з багатьох інших місць, зокрема з боку Сухих Ялів, Костянтинопіля чи з Великої Новосілки. Небезпека є по всій довжині театру бойових дій на Курахівському напрямку", - додав він.

Однак є і позитивні зрушення: зі сторони Великої Новосілки надійшли повідомлення про те, що українські військові звільнили селище Новий Комар. За словами військового оглядача, цей успіх має тактичне значення для ЗСУ, демонструючи їхню здатність до контратак і просування на окремих ділянках фронту.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Бої за Курахове - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти продовжують активні дії на Курахівському напрямку, намагаючись захопити місто Курахове та перекрити логістику українським силам у районі села Старі Терни. За даними моніторингового проекту DeepState, окремі підрозділи РФ вже наблизилися до Старих Тернів, рухаючись уздовж північного берега Курахівського водосховища.

На цьому напрямку тривають запеклі бої. Як зазначає військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, російські війська намагаються діяти з обох боків – із півночі біля Курахівського водосховища та з півдня поблизу Сухих Ялів. Водночас українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на певних ділянках фронту, сповільнивши наступ ворога.

Коваленко також повідомив, що на цьому напрямку діють підрозділи групи "Центр" російських військ, які намагаються оточити та захопити Курахове. Ситуація на Курахівському напрямку залишається однією з найскладніших на всьому фронті, адже окупанти чинять значний тиск на українських захисників з двох сторін.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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