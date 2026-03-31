РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

Росія завершує підготовку до нового масованого обстрілу.

РФ готує масований обстріл нових об'єктів

Головне:

РФ готує удари дронами по водопостачанню

Можливі удари по об'єктах в Кропивницькому, Кіровоградській і Дніпропетровській областях

Громадян закликають мати резерв питної води

РФ планує серію атак за допомогою ударних БпЛА по об’єктах критичної інфраструктури в центральних регіонах України. Під прицілом опинилися насосні станції водопостачання та водоочисні споруди. Про це попередив моніторнговий канал "єРадар".

За даними спостерігачів, загроза стосується об’єктів у районі Кропивницького та Кіровоградської області загалом, а також на території Дніпропетровщини. Ураження таких цілей може призвести до тривалих перебоїв із подачею води мешканцям цих регіонів.

Громадян закликають бути максимально уважними до сигналів повітряної тривоги та заздалегідь підготуватися до можливої надзвичайної ситуації. Зокрема, рекомендується тримати в резерві запас питної та технічної води щонайменше на кілька днів.

БПЛА типу "Shahed"

Ознаки підготовки РФ до нового удару

Монітори також фіксують доставку БпЛА типу Шахед на північні аеродроми базування "Шаталово", "Навля", "Халіно" та "Орел". Водночас зафіксовано підвіз крилатих ракет повітряного базування Х-101 на аеродром "Енгельс-2" та аеродром "Українка" для зарядки стратегічної авіації.

"Вночі та протягом учорашнього дня на Житомирщині, Вінниччині, Київщині та Одещині працювали розвідувальні БпЛА з метою визначення рельєфу місцевості для подальшого прокладання маршрутів крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, моніторинговий канал "Kyiv AirDefense" повідомив, що у росіян заплановані тренувальні польоти літаків МіГ-31К у межах повітряного простору Тамбовської, Рязанської, Владимирської та Нижньогородської областей. Через це можливе оголошення повітряної тривоги по всій території України.

Нові цілі для атак по Україні - новини за темою

Нагадаємо, 25 березня президент України повідомив, що РФ готує операцію проти систем водопостачання в Україні в найближчі місяці. Він закликав посилити захист цих об’єктів у громадах та доручив створити додаткові рубежі ППО, зокрема на заході країни.

В інтерв’ю Reuters Зеленський сказав, що Росія продовжує другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі України. За його словами, наразі цілями для російських ударів є - водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика.

Як раніше повідомляв Главред, військовий аналітик Олег Жданов попередив про ймовірність нової масованої ракетної атаки РФ найближчим часом. За його словами, удари можуть бути спрямовані не лише по енергетиці, а й по об’єктах водопостачання.

Читайте також:

Що таке моніторингові канали Моніторинговий канал - умовна назва телеграм-каналу, який у режимі реального часу повідомляє про рух російських ракет над територією України. Офіційний телеграм канал такого типу - "Повітряні сили ЗС України". Також існує низка неофіційний каналів, наприклад "Николаевский Ванек", який пов'язують з Віталієм Кімом, а також канал monitor (анонімний).

