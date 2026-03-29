РФ била тисячами БПЛА, КАБів та десятками ракет: Зеленський розкрив сумні деталі

По Україні наносять удари фактично такі самі ударні дрони, як і по країнах Близького Сходу та регіону Перської затоки.

Володимир Зеленський розповів про масовані удари РФ

Російські окупанти застосували за останній тиждень у війні проти України понад 3000 ударних дронів, понад 1450 керованих авіаційних бомб і ще 40 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в офіційному Telegram-каналі.

За його даними, по Україні б'ють фактично такі самі ударні дрони, як і по країнах Близького Сходу та регіону Перської затоки.

"Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави та людей і при цьому ще й відверто вкладаються у затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації. По Україні б'ють фактично такі самі ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу та регіону Затоки. Проти нас балістика застосовується так само цинічно, як і проти партнерів. Дестабілізація світових ринків і блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Ми робимо свій внесок у забезпечення безпеки", — написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що противник у ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) атакував Україну аеробалістичною ракетою "Кинжал" (район запуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 443 ударними БПЛА. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА в 7 локаціях.

Як писав Главред, раніше ворог атакував Одесу ударними дронами , зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. В результаті атаки є загиблі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти підняли в повітря МіГ-31К. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Стало відомо про те, що були запуски гіперзвукових ракет "Кинжал".

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

