У РФ вигадали новий спосіб виснажити ППО України: 'Флеш' розкрив тактику ворога

Мета нової тактики РФ - заплутати українську авіацію та змусити сили ППО витрачати ресурси на хибні цілі.

Росіяни встановлюють макети ракет на "Шахеди" для обману ППО України / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, armyinform.com.ua

Коротко:

РФ почала встановлювати макети ракет Р-60 на дрони "Шахед".

Окупанти прагнуть відволікти та перевантажити українські системи ППО

Важливо створити інструменти ідентифікації, щоб не витрачати ресурси на хибні цілі

Окупанти почали встановлювати макети ракет Р-60 на дрони типу "Шахед", щоб вводити в оману українську авіацію та відволікати перехоплювачі.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов. Він пояснив, що армійська авіація має досвід реагування на подібні прийоми, але підрозділи перехоплювачів різних відомств можуть сприймати такі дрони як пріоритетні цілі й намагатися їх знищити.

"Армійська авіація знає, як реагувати на такі речі. А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку "важливу" ціль", - написав він.

Основна мета такої тактики - перевантажити систему протиповітряної оборони та відволікти її від реальних загроз.

За словами Бескрестнова, зараз важливим завданням є розробка методів, які дозволять відрізняти дрони з фальшивими ракетами від реальних загроз.

Кремль тестує нову тактику виснаження ППО

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають атаку 23–24 березня небезпечним етапом зміни тактики РФ.

У звіті зазначається, що російські війська можуть чергувати періоди накопичення ракет із масованими ударами, поєднуючи їх із великою кількістю безпілотників для перевантаження ППО.

"Росія планувала запускати ударні серії з понад 1000 БпЛА по Україні до осені 2025 року, і серія ударів 23-24 березня – це найближчий до цієї мети крок російських військ".

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 30 березня російські окупанти здійснили дронову атаку на Полтаву. Внаслідок атаки загинув один чоловік, троє отримали поранення, серед них дитина.

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби 30 березня здійснили близько 70 ударів по двох районах Дніпропетровської області. Ворог атакував регіон, застосовуючи безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 12 дістали поранення.

Крім того, РФ завдала удару "Шахедом" по житловому будинку в Київській області. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Шахед / Інфографіка: Главред

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

