Росія обрала нові цілі для ударів по Україні: Зеленський розкрив плани ворога

Зеленський наголосив, що зараз Україна сильніша, ніж узимку.

Зеленський розкрив мету російських ударів

Головне із заяви Зеленського:

Росія розпочала другий етап операції ударів по Україні

Зараз цілями атак є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика

На кожну російську атаку Україна буде відповідати

Країна-агресор Росія продовжує другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

За його словами, наразі цілями для російських ударів є - водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика.

"Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку. Треба боротися за фінансування. Фінансування дасть посилення захисту неба з нашого боку", - йдеться у заяві.

Глава держави підкреслив, що за умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу.

Зеленський також наголосив, що на кожну російську атаку Україна буде відповідати.

"Тиск у світі на Росію зменшується. Ми бачимо зміни у санкційній політиці. Тому, на відміну від усіх або багатьох у світі, в України є свої санкції – далекобійні можливості", - додав президент.

Крім того, на його думку, росіяни повинні відчувати тиск.

"Якщо і Україна не буде відповідати на їхні удари, то Росія буде просто продовжувати війну і навіть не думати про паузи", - підсумував глава держави.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 березня російські окупанти атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика. Пошкодження зафіксовані в Ізмаїлі та Вілківській громаді.

Вдень 26 березня країна-агресор Росія атакувала Дніпро "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки пошкоджена багатоповерхівка. Щонайменше пʼятеро людей поранені.

Водночас монітори повідомляють, що окупаційна армія РФ готується до нового комбінованого удару по Україні. Атака може відбутися упродовж найближчих 48 годин.

