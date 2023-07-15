РФ вночі атакувала Запоріжжя: пошкоджений об’єкт інфраструктури, є поранений

Постраждалого чоловіка доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Сила удару була така, що у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна.

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РФ вночі атакувала Запоріжжя/ колаж: Главред, фото: Telegram Куртєв

Російські окупанти у ніч на суботу, 15 липня, атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників в одному з районів міста було ушкоджено інфраструктурний об’єкт.

Про це розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram. Він повідомив, що одна людина постраждала.

"На жаль, є постраждала людина. Чоловіка у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

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Крім інфраструктурного об’єкту, ушкоджень зазнав також і житловий фонд – у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна, розповів Куртєв.

Від додав, що на місці працюють усі відповідні служби і розгортається намет міської ради.

У той же час голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив у Telegram, що країна-агресорка Росія двічі атакувала околицю обласного центру із застосуванням БПЛА. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік.

Атаки окупантів на Україну ракетами і дронами

Нагадаємо, російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами у ніч на 13 липня. У Києві були пошкоджені багатоповерхівки через ворожі дрони. У Солом'янському, Шевченківському, Подільскому та Дарницькому районах прогриміли вибухи. Уламки пошкодили житлові будинки в деяких районах столиці. Загинула людина, були постраждалі. Пізніше в КМВА уточнили, що у Києві є постраждалі у Дарницькому районі – 19-річна дівчина та 23-річний хлопець, їх госпіталізували.

Країна-окупант Росія вночі 13 липня здійснила комбіновану атаку території України. На західну частину країни летіли ракети Калібр, Київ був атакований безпілотниками Shahed. Вибухи прогриміли у Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Кіровоградській та інших містах і регіонах.

Також у ніч на 14 липня РФ в грозу атакувала Україну. На Одещині та у Кривому Розі пролунали вибухи. В Україні оголошувалася загроза застосування окупантами балістичного озброєння. Південь держави був атакований дронами, які довелося збивати під час грози.

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