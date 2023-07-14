РФ в грозу атакувала Україну: на Одещині та у Кривому Розі пролунали вибухи

В Україні у ніч на п’ятницю, 14 липня, оголошувалася загроза атаки балістичними ракетами в низці областей. Про загрозу застосування російськими окупантами балістики повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
Після цього у Кривому Розі Дніпропетровської області було чутно вибухи. Про це повідомляли місцеві пабліки. Інформацію підтвердив також глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав він.
Вибухи пролунали також на Одещині, про що повідомили місцеві пабліки. За попередньою інформацією, працювало ППО. Офіційної інформації поки що немає.
Оперативне командування "Південь" поінформувало, що у ніч на 14 липня окупанти під час грози атакували південь України ударними безпілотниками. Ворожі дрони довелося збивати у складних погодних умовах – під час грози.
"У складних погодних умовах відбувається бойова робота сил протиповітряної оборони. Ворог атакує ударними безпілотниками на фоні сильної грози. А в морі на бойовому чергуванні 2 ракетоносії, споряджені до 12 "Калібрів", – зазначили в ОК "Південь".
Атака окупантів на Україну 13 липня
Нагадаємо, російські окупанти також атакували Україну ракетами і дронами у минулу ніч, 13 липня. У Києві були пошкоджені багатоповерхівки через ворожі дрони. У Солом'янському, Шевченківському, Подільскому та Дарницькому районах прогриміли вибухи. Уламки пошкодили житлові будинки в деяких районах столиці. Загинула людина, були постраждалі.
Пізніше в КМВА уточнили, що у Києві були двоє травмованих у Дарницькому районі – 19-річна дівчина та 23-річний хлопець. Їх госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями склом. Зараз вони знаходяться в задовільному стані.
Країна-окупант Росія вночі 13 липня здійснила комбіновану атаку території України. На західну частину країни летіли ракети Калібр, Київ був атакований безпілотниками Shahed. Вибухи прогриміли у Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Кіровоградській та інших містах і регіонах.
Читайте також: