РФ вночі атакувала Україну ракетами і дронами, 4 ракети не вдалося збити: деталі

Окупанти вдарили по Україні "Шахедами" і запустили чотири ракети по двох областях.

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РФ вночі атакувала Україну ракетами і дронами/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Російські окупанти у ніч на неділю, 4 серпня, запустили по Україні 4 ракети і 5 дронів. Українська протиповітряна оборона збила 5 ворожих дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Він зазначив, що ворог запустив дві ракети С-300 по Харківщині і дві Х-59 по Полтавщині.

"У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської обл. – по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА "Shahed", район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні. відео дня

Сили ППО збили 5 ворожих дронів, зазначив Олещук.

"Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА "Shahed-131/136" у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях", – розповів командувач Повітряних сил.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

На Полтавщині було чутно вибухи

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що російські окупанти знову атакували Полтавщину. В області працювала протиповітряна оборона, у Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає, зазначив Пронін.

"Вкотре закликаю не нехтувати безпекою, у разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Віримо в Сили оборони! Слава Україні!", – додав він.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що окупанти атакували Одесу, в місті прогриміли вибухи. Про вибухи повідомив міський голова. Перед цим було попередження про загрозу використання окупантами балістики.

Ввечері 3 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами, в Харкові і Миргороді були вибухи. Російські окупанти запустили по території України крилаті ракети на ударні безпілотники.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попередив про небезпеку і зазначив, що Росія накопичує ракети для масованого удару в серпні. Російські окупанти використали у липні найменшу кількість ракет з початку 2024 року.

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