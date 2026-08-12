До +15°C у квартирах: киян попередили про складну ситуацію з опаленням взимку

Наскільки тепло буде в оселях українців, залежатиме не лише від обстрілів РФ.

https://glavred.net/ukraine/do-150c-v-kvartirah-kievlyan-predupredili-o-slozhnoy-situacii-s-otopleniem-zimoy-10787834.html Посилання скопійоване

Експерт спрогнозував для киян сценарій опалювального сезону наступної зими / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Корольчук:

Цієї зими у домівках киян навряд чи буде тепло

ТЕЦ не здатні вийти на повну генерацію тепла у холодну пору

Україна готується захищати об'єкти теплової генерації від ворожих ударів

Мешканцям Києва цієї зими доведеться жити у квартирах з температурою на рівні 12-15 градусів, бо столичні теплоелектроцентралі після ударів країни-агресорки Росії не здатні вийти на повну генерацію тепла незалежно від погодних умов.

Таку оцінку дав співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, в етері Ранок.LIVE. Він зазначив, що обігріти оселі до звичних показників не вдасться навіть за помірних морозів, і це вже не питання економії ресурсу, а фізична межа можливостей пошкодженого обладнання.

відео дня

За словами Корольчука, Дарницька ТЕЦ-4 після завершення робіт зможе видавати близько половини від попередніх обсягів, а на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 прогнози дещо кращі - там розраховують на відновлення робочого потенціалу приблизно до 70%.

Як підготувати оселю до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

Ключове питання - захист генерації

Навколо об'єктів теплової генерації активно споруджують захисні конструкції, проте вони не знімають головного ризику - здатності збивати ракети та дрони над столицею. Росія тим часом не припиняє вдосконалювати засоби ураження, тож ймовірність нових влучань залишається критичною.

"Тобто протиповітряна оборона, на жаль, в складній ситуації. Тобто це визнає і президент, і уряд, і всі інші. Тому це, напевно, ключове питання, яке буде стояти, як би, на порядку денному", - підсумував співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Чим РФ спробує зламати Україну цієї зими

Главред писав, що за словами міністра Дениса Шмигаля, російські окупаційні війська змінили пріоритети під час вибору цілей для повітряних ударів. Головна мета ворога цієї зими - це системи водопостачання та каналізації.

За оцінкою Шмигаля, Кремль прагне виснажити українське суспільство та спровокувати внутрішній тиск на владу. Особливо вразливими в таких умовах залишаються великі мегаполіси.

Опалювальний сезон 2026-2027 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

Раніше повідомлялося, що сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є дуже ймовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.

Напередодні стало відомо, що плани енергетичної стійкості столиці та регіонів фізично неможливо повністю реалізувати до 1 вересня, оскільки на окремі об'єкти потрібно від 9 до 24 місяців робіт.

Більше новин:

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред