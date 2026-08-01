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"Ні опалення, ні світла": капітан ЗСУ дав похмурий прогноз на зиму

Руслана Заклінська
1 серпня 2026, 21:12
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Капітан Збройних сил України Андрій Оністрат оцінив ймовірність відсутності світла та опалення цієї зими у 95%.
'Ні опалення, ні світла': капітан ЗСУ дав похмурий прогноз на зиму
Військовий закликав готуватися до зими / Колаж: Главред, фото: УНІАН, magnific.com

Головні тези експерта:

  • Узимку можливі тривалі відключення світла й опалення
  • Імовірність такого сценарію - 95%
  • Українцям варто уже зараз купувати генератори та акумулятори

Сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є дуже ймовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону. Про це заявив капітан Збройних сил України Андрій Оністрат в інтерв'ю YouTube-каналу "LIGA Бізнес".

За його словами, через нинішню ситуацію із системами Patriot українцям слід бути готовими до тривалих відключень електроенергії та опалення.

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"Треба готуватися, що ні опалення, ні світла у нас не буде. Кожна людина, яка зараз це слухає, має сприймати це як дуже реалістичний сценарій. З ймовірністю реалізації на 95 відсотків", - сказав Оністрат.

Військовий рекомендує не відкладати підготовку до зими. На його думку, вже зараз варто купувати генератори, акумулятори та інше обладнання, яке дозволить виробляти або накопичувати електроенергію.

Він зазначив, що ближче до зими попит на такі товари може різко зрости, через що вони можуть стати дефіцитними.

"Коли ви до цієї ситуації повернетеся в грудні, там буде черга до травня", - припустив він.

Оністрат додав, що у разі масштабних відключень вони торкнуться і Києва, і Київської області, а різниця може бути незначною. Водночас він зазначив, що життя за межами великих міст може бути спокійнішим через меншу кількість повітряних атак та прольотів російських засобів ураження.

'Ні опалення, ні світла': капітан ЗСУ дав похмурий прогноз на зиму
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Наскільки серйозною може бути балістична загроза для України взимку - думка експерта

Наступний зимовий період може виявитися складнішим через посилення ракетної загрози та можливі повторні удари Росії по енергетичній інфраструктурі, заявив військовослужбовець ЗСУ Дмитро Биков в ефірі телеканалу "Київ24". За його словами, попри підготовку України, ризик нових атак по енергетичних об’єктах залишається високим.

"Ця зима може бути значно важчою за попередню через зростання балістичної загрози та можливі удари Росії по енергетиці", - зазначив Биков.

Військовий також звернув увагу на обмежені запаси ракет для систем Patriot. За його словами, швидко збільшити їхню кількість складно через невисокі темпи виробництва озброєнь у світі.

Прогнози щодо зими й опалювального сезону

Як повідомляв Главред, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут попередив про можливу найважчу зиму 2026-2027 років для України. Чмут закликав уже зараз визначитися з місцем перебування та розглянути переїзд із міст.

Іван Ступак наголосив, що підготовка до опалювального сезону стала одним із головних державних завдань. Він зазначив, що потрібно посилити захист об'єктів генерації.

Президент США Дональд Трамп відмовив у проханні щодо передачі ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За оцінками CSIS, близько двох третин американських запасів ракет-перехоплювачів було витрачено на війну в Ірані, і нині США мають 759 таких ракет.

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Про персону: Андрій Оністрат

Андрій Оністрат - український військовослужбовець, капітан Збройних сил України, учасник бойових дій. До початку повномасштабного вторгнення Росії був банкіром і підприємцем. Після 24 лютого 2022 року долучився до Сил оборони України.

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