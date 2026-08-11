Українці можуть залишитися без води і світла: тривожний прогноз опалювального сезону

Відключення електроенергії та водопостачання залежатиме від інтенсивності ударів РФ.

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Невтішний сценарій для українців / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Кицак:

Взимку РФ посилить удари по енергетиці України

Підготуватися на 100% до опалювального сезону українські міста навряд чи встигнуть

Українці в будь-який момент можуть залишитися без світла і води взимку

Швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

Про це на YouTube-каналі "Суперпозиція" розповів народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Кицак. За його словами, мешканці України можуть потенційно у будь-який момент опинитися в умовах відключення світла та води.

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Причиною цього стануть удари країни-агресорки Росії. Нардеп зауважив, що протягом останніх місяців РФ фокусує увагу на обстрілах столиці, але невідомо, чи в зимовий період ця тенденція збережеться.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що наразі зрозуміло - цілями російських ударів стануть об'єкти енергетичної інфраструктури. Таким чином ворог хоче впливати на якість життя мешканців, в першу чергу, великих міст України.

"Ми не знаємо точно, яка буде інтенсивність ракетно-дронових ударів з боку Російської Федерації, які будуть ключові точки", - зазначив він.

Чи вкладеться Київ та інші великі міста у строки з підготовки до опалювального сезону

Главред писав, що за словами члена Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, плани енергетичної стійкості столиці та регіонів фізично неможливо повністю реалізувати до 1 вересня, оскільки на окремі об'єкти потрібно від 9 до 24 місяців робіт.

Нагорняк пояснив, що підрядники від початку погоджувалися на нереалістичні строки виконання, тому нинішній відсоток готовності виглядає низьким, хоча реальна ситуація не є критичною.

Опалювальний сезон 2026-2027 - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що зима 2026-2027 років може виявитися найважчою для України за весь час повномасштабної війни: країна досі не спроможна повноцінно відбивати російські балістичні удари, а ворог нарощує запаси реактивних дронів.

Раніше повідомлялося, що сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є дуже ймовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.

Напередодні стало відомо, що попри підвищену готовність енергетичної системи та повернення в роботу до 18 ГВт генерації, вирішальним фактором залишається інтенсивність російських атак.

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Про персону: Богдан Кицак Кицак Богдан Вікторович (нар. 2 вересня 1992, м. Бердичів, Житомирська область) - український педагог, громадський діяч, Народний депутат України 9-го скликання. Він також є членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, пише Вікіпедія.

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