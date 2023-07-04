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Масове виробництво Shahed: поблизу Росії виявили завод іранських дронів

Юлія Куришко
4 липня 2023, 16:36 оновлено 4 липня, 16:40
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Вже є ангар для складання безпілотників, який займає близько 40 тисяч квадратних метрів.
Масове виробництво Shahed: поблизу Росії виявили завод іранських дронів
У Татарстані виготовлятимуть дрони / колаж: Главред, фото: УНІАН, defence-ua.com

Із розслідування видання "Протокол" стало відомо про будівництво заводу із виробництва та складання іранських дронів типу Shahed у Татарстані.

Журналісти з’ясували, що Іран постачає країні-агресорці Росії комплектувальні для дронів типу Shahed і навчає на своїй території фахівців "Алабуги". Перша така поїздка фахівців до Ірану відбулася в березні 2023 року. Загалом у планах - підготувати понад 200 осіб, передає "Протокол".

Іран також передає Росії планування, перелік обладнання, технологічних процесів, технологічні карти і конструкторську документацію, яку у країні-агресорці адаптують під їхнє виробництво.

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За даними розслідувачів, можлива вартість контракту Тегерану і Москви щодо дронів оцінюється у 115-130 млрд руб.

На сьогодні ангар для складання безпілотників займає близько 40 тис. кв. м. Керівництво "Алабуги" хоче почати 2024 року виготовляти там частину деталей, а згодом провести автоматизацію виробництва.

"За інформацією одного з наших джерел, ефективність складання в результаті має перевершити іранську в десятки разів, а підсумкова площа ангарів буде більшою за 100 тисяч квадратних метрів. Це буде, по суті, окреме село, яке займається виключно виробництвом дронів для російської армії. Вже зараз нам відомо про залучення студентів, зокрема іноземних, для виробництва іранських дронів", - йдеться в розслідуванні.

Атака дронами на Україну

Нагадаємо, що РФ готує новий ракетно-дроновий удар. За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, загарбники найближчими днями можуть використовувати як ракети, так і ударні дрони-камікадзе.

Миколаїв та Запоріжжя окупанти атакували дронами. У Херсонській та Миколаївській областях була загроза застосування ударних БПЛА, а в Запорізькій - ракетна загроза.

РФ атакувала столицю України дронами і ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків у Подільському районі пробило дах житлового будинку, обійшлося без жертв.

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