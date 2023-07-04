РФ вдарила Іскандером по Первомайському: багато постраждалих, серед них діти

Вже відомо про 31 пораненого в Первомайському в результаті удару РФ, серед них 10 дітей.

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РФ вдарила ракетою по Первомайському / t.me/ermaka2022, Facebook/prokuraturakharkiv

У вівторок, 4 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський Харківської області. В результаті удару постраждали десятки людей, серед них – діти.

Число постраждалих в результаті удару, нанесеного російськими окупаційними військами по Первомайському продовжує зростати. "На даний момент відомо про 31 пораненого, серед них 10 дітей. Дані уточнюються", — повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

У відомстві також уточнили, що за попередніми даними удар було завдано ракетою "Іскандер". Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти використовували фугасний снаряд.

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Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих, з яких 31 особа госпіталізована, у тому числі 9 дітей, 2 немовляти віком 1 рік та 10 місяців.

За його словами, у місті є пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. В результаті сталося загоряння декількох автомобілів на парковці.

Вибух у місті стався близько 13:35, розповів Єрмак.

Додамо, що під час удару по Первомайському в місті проходила церемонія прощання із загиблим під Бахмутом бійцем Kraken і 3-го штурмового батальйону Олегом Фадєєнком (позивний "Малюк").

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, у Сумах внаслідок російської атаки безпілотниками є загиблі. У Сумській ОВА повідомляють, що було чотири влучання БПЛА типу "Shahed 136" по центру Сум.

Відомо про поранених різного ступеня. Пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

У ніч на 29 червня Росія в черговий раз атакувала Україну з повітря. На Запоріжжі та в Харківській області прогриміли вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку балістичними ракетами.

У ніч на 2 липня країна-агресор Росія атакувала столицю України дронами-камікадзе. На щастя, всі Шахеди в небі над Києвом були знищені.

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