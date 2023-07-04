УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ вдарила Іскандером по Первомайському: багато постраждалих, серед них діти

Олексій Тесля
4 липня 2023, 16:48 оновлено 4 липня, 16:54
57
Вже відомо про 31 пораненого в Первомайському в результаті удару РФ, серед них 10 дітей.
Першотравневий
РФ вдарила ракетою по Первомайському / t.me/ermaka2022, Facebook/prokuraturakharkiv

У вівторок, 4 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський Харківської області. В результаті удару постраждали десятки людей, серед них – діти.

Число постраждалих в результаті удару, нанесеного російськими окупаційними військами по Первомайському продовжує зростати. "На даний момент відомо про 31 пораненого, серед них 10 дітей. Дані уточнюються", — повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

У відомстві також уточнили, що за попередніми даними удар було завдано ракетою "Іскандер". Раніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти використовували фугасний снаряд.

відео дня

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих, з яких 31 особа госпіталізована, у тому числі 9 дітей, 2 немовляти віком 1 рік та 10 місяців.

За його словами, у місті є пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. В результаті сталося загоряння декількох автомобілів на парковці.

Вибух у місті стався близько 13:35, розповів Єрмак.

  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському Facebook/prokuraturakharkiv
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському Facebook/prokuraturakharkiv
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському Facebook/prokuraturakharkiv
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському Facebook/prokuraturakharkiv
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському Facebook/prokuraturakharkiv
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському Facebook/prokuraturakharkiv
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському Facebook/prokuraturakharkiv
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському t.me/ermaka2022
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському t.me/ermaka2022
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському t.me/ermaka2022
  • РФ вдарила ракетою по Первомайському
    РФ вдарила ракетою по Первомайському t.me/ermaka2022

Додамо, що під час удару по Первомайському в місті проходила церемонія прощання із загиблим під Бахмутом бійцем Kraken і 3-го штурмового батальйону Олегом Фадєєнком (позивний "Малюк").

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, у Сумах внаслідок російської атаки безпілотниками є загиблі. У Сумській ОВА повідомляють, що було чотири влучання БПЛА типу "Shahed 136" по центру Сум.

Відомо про поранених різного ступеня. Пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

У ніч на 29 червня Росія в черговий раз атакувала Україну з повітря. На Запоріжжі та в Харківській області прогриміли вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку балістичними ракетами.

У ніч на 2 липня країна-агресор Росія атакувала столицю України дронами-камікадзе. На щастя, всі Шахеди в небі над Києвом були знищені.

Більше новин:

Искандер Харківська область Андрій Єрмак війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

РФ вдарила Іскандером по Первомайському: багато постраждалих, серед них діти

РФ вдарила Іскандером по Первомайському: багато постраждалих, серед них діти

16:48 Україна
Ворога вибили з позицій і пішли вперед: на півдні ЗСУ знищили три роти РФ

Ворога вибили з позицій і пішли вперед: на півдні ЗСУ знищили три роти РФ

14:49 Україна
Кадиров готує новий Афганістан, слабка Москва не втримає Чечню в РФ - Маломуж

Кадиров готує новий Афганістан, слабка Москва не втримає Чечню в РФ - Маломуж

14:15 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

16:59

Як оформити субсидію на комуналку: хто має право і як її підрахувати

16:48

РФ вдарила Іскандером по Первомайському: багато постраждалих, серед них дітиФото

16:36

3 хвилини і готово: чоловік показав, як відмити мікрохвильовку зсередини

16:36

Масове виробництво Shahed: поблизу Росії виявили завод іранських дронів

16:19

"Факти смертей ретельно приховують": у Маріуполі загадково гинуть окупанти

Кадиров готує новий Афганістан, слабка Москва не втримає Чечню в РФ - МаломужКадиров готує новий Афганістан, слабка Москва не втримає Чечню в РФ - Маломуж
16:10

Гороскоп на липень 2023: до чого потрібно готуватись кожному знаку

16:09

Варити каву чи заварювати: урок української від мовознавця Авраменка

15:56

Наступник Кадирова: генерал-розвідник назвав несподіваного кандидатаВідео

15:48

64-річна жінка зчепилася з ведмедем, захищаючи свою собаку: хто переміг

Реклама
15:45

Більше не таємниця: Деніел Редкліфф розсекретив стать первістка

15:39

"Він залежить від Путіна": Маломуж розповів про хитрий план КадироваВідео

15:18

В Україну йде сильна спека: синоптик назвав дати

15:16

Чому 5 липня дуже небезпечно ризикувати грошима: прикмети і заборони дня

14:49

Ворога вибили з позицій і пішли вперед: на півдні ЗСУ знищили три роти РФ

14:32

Просунулись на 2 кілометри: ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку

14:07

Смакота нереальна: такий салат по-корейськи з кабачків розмітають моментально - рецепт

14:02

Залужний на місце одеського воєнкома призначив бойового офіцера

13:59

Девід Бекхем показав безглузде фото дружини- "товаришки по чарці"

13:43

Потрібна тільки зубочистка: дівчина показала дивовижну хитрість з огірком

13:36

Російські солдати намагалися прорватись на Сумщину: є жертви

Реклама
13:20

Україна отримає F-16, але навчання пілотів ще не почалося - ІгнатВідео

12:58

Тест на візуальну особистість: наскільки ви творча чи смілива людина

12:51

Люди поливають перці молоком і збирають неймовірний урожай

12:43

"Поверни доступ до сторінки": в Мережі вилаяли експродюсера Винника за новий проект

12:15

Володимир Дантес відреагував на чутки про розставання з Дашею Кацуріною

11:50

Орбан та інші: The Economist перерахував "корисних ідіотів" Путіна в Європі

11:43

Пригожин може повторити заколот і похід на Москву - російський опозиціонер

11:10

ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу - адмірал з НАТО

11:06

Як правильно казати – крапка чи точка: Авраменко пояснив дилемуВідео

10:45

"Дешевше і пахне краще": чоловік показав рецепт засобу для чищення унітазуВідео

10:40

Гороскоп Таро на липень 2023: Терезам - пропозиція, Левам - прибуток, Дівам - святоВідео

10:32

Максимальне знищення сил РФ: Данілов назвав завдання контрнаступу

10:22

"Графік зсувається": Кулеба розповів, чому навчання на F-16 ще не розпочались

10:00

НБУ зобов'язав обмінники приймати старі долари з "заначки": що змінилося

09:58

Дивні чоловічі імена СРСР, які зараз здаються смішними

09:11

Гороскоп на завтра 5 липня 2023: Дівам нагадають про борги, Козерогам - осяяння

08:59

Без можливості пересуватися по воді: ЗСУ потужно знищують російські човни

08:47

Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік - Reuters

08:36

Головна небезпека можливої російської диверсії на ЗАЄСПогляд

08:25

Росіяни бояться, що ЗСУ будуть наступати через Дніпро на Херсонщині - ISW

Реклама
08:00

Дві маленькі дівчинки залишилися без тата: на війні загинув 36-річний снайпер

07:32

Вибухи і потужна пожежа під Москвою: вранці РФ атакували безпілотникиВідео

06:48

Демонізація або олюднення: як побачить суть ворогаПогляд

06:43

Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО

05:00

Чи можуть співробітники ТЦК заходити в житло: адвокат здивував правдивою відповіддю

04:15

Росіяни тікають із Запорізької АЕС: експерт пояснив причину

04:00

Яке сьогодні свято 4 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:50

Зірки Гри престолів Кіт Харінгтон та Роуз Леслі вдруге стали батьками

03:20

Помилитися неможливо: скільки хвилин після закипання варити яйця

02:45

Підрив окупантами ЗАЕС не зупинить наступ ЗСУ – Кочетков

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти