На Запоріжжі та Харківщині пролунали вибухи: РФ атакувала балістичними ракетами

У ніч на 29 червня Росія в черговий раз атакувала Україну з повітря. На Запоріжжі та в Харківській області пролунали вибухи. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку балістичними ракетами.
"Ракетна небезпека - Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області! Загроза застосування балістичного озброєння", - йшлося у повідомленні.
Також у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях була загроза застосування ударних дронів Shahed.
За даними Суспільного, у Запоріжжі прогриміли одразу кілька вибухів.
Моніторингові пабліки повідомили й про вибухи в Харкові. Також повідомлялося про загрозу удару по місту ракетами С-300. Жителів закликали залишатися в укриттях.
Обстріл Краматорська 27 червня 2023
Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.
Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.
Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вбили в Краматорську 11 людей, зокрема трьох дітей. Травмовано та поранено понад 60 осіб.
Контррозвідка затримала агента спецслужб країни-агресора Росії, який скоригував ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Коригувальник виявився "розконсервованим" агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.
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