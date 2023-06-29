На Запоріжжі та Харківщині пролунали вибухи: РФ атакувала балістичними ракетами

Також у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях була загроза застосування ударних дронів Shahed.

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Вночі українців попереджали про загрозу ракетного та дронового удару РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence.ua

У ніч на 29 червня Росія в черговий раз атакувала Україну з повітря. На Запоріжжі та в Харківській області пролунали вибухи. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку балістичними ракетами.

"Ракетна небезпека - Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області! Загроза застосування балістичного озброєння", - йшлося у повідомленні.

Також у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях була загроза застосування ударних дронів Shahed.

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За даними Суспільного, у Запоріжжі прогриміли одразу кілька вибухів.

Моніторингові пабліки повідомили й про вибухи в Харкові. Також повідомлялося про загрозу удару по місту ракетами С-300. Жителів закликали залишатися в укриттях.

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вбили в Краматорську 11 людей, зокрема трьох дітей. Травмовано та поранено понад 60 осіб.

Контррозвідка затримала агента спецслужб країни-агресора Росії, який скоригував ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Коригувальник виявився "розконсервованим" агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

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