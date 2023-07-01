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РФ накопичує ракети: у Повітряних силах розповіли про підступні плани окупантів

Анна Ярославська
1 липня 2023, 12:33 оновлено 1 липня, 12:52
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Росія, ймовірно, зараз "приходить до тями" після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
РФ накопичує ракети: у Повітряних силах розповіли про підступні плани окупантів
РФ поки що не завдає масованих ракетних ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: АрміяInform , warfor.me

Країна-агресор і окупант Росія зробила паузу в масованих ракетних ударах по Україні. Ймовірно, ворог накопичує ракети, щоб використовувати їх для "якихось підступних намірів". Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Він припустив, що Росія "приходить до тями" після подій на внутрішньополітичній арені, маючи на увазі невдалий бунт ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

"Очевидно, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише припускати, що у них в голові після тих подій, які відбулися в РФ", - зазначив він.

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Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що російська авіація продовжує атакувати Україну. Так, тактична авіація РФ на фронті б'є керованими авіаційними бомбами.

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вбили в Краматорську 11 людей, зокрема, трьох дітей. Травмовано та поранено понад 60 осіб.

Вранці 29 червня з-під завалів у Краматорську дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв зросла до 12 осіб, загинули троє дітей. Постраждали 60 осіб, зокрема і немовля. Врятовано 11 осіб, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Контррозвідка затримала агента спецслужб країни-агресора Росії, який скоригував ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Коригувальник виявився "розконсервованим" агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Інші новини:

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