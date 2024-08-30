РФ завдала авіаудару по підприємству в Сумах: постраждали 9 осіб

Уночі 30 серпня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по місту Суми. Уже відомо про дев'ятьох поранених.
Як повідомляє прокуратура Сумщини в Telegram, 30 серпня 2024 року близько 01:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в Сумах.
Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко закликав мешканців районів Веретенівки, Ганнівки та Ковпака не відчиняти вікна.
"Можливе задимлення повітря", - сказав він.
Що відомо про обстріли Сумщини 29 серпня
Протягом дня 29 серпня російська армія здійснила 78 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зафіксовано 198 вибухів, повідомили в ОВА.
У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого виникла пожежа. Є постраждалі.
Інші новини:
- Цілі не змінилися: росіяни можуть готувати ще один масований удар - Братчук
- "У Кремлі дуже перелякалися": Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом
- ЗСУ можуть використовувати F-16 для ударів по РФ: гучна заява ЗС Нідерландів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред