РФ завдала авіаудару по підприємству в Сумах: постраждали 9 осіб

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

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У Сумах - пожежа після атаки РФ / Фото: t.me/suspilnesumy

Уночі 30 серпня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по місту Суми. Уже відомо про дев'ятьох поранених.

Як повідомляє прокуратура Сумщини в Telegram, 30 серпня 2024 року близько 01:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в Сумах.

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Мешканців закликали не виходити з дому через задимлення / Фото: t.me/suspilnesumy

Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко закликав мешканців районів Веретенівки, Ганнівки та Ковпака не відчиняти вікна.

"Можливе задимлення повітря", - сказав він.

Пожежа в Сумах / Фото: t.me/suspilnesumy

Що відомо про обстріли Сумщини 29 серпня

Протягом дня 29 серпня російська армія здійснила 78 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 198 вибухів, повідомили в ОВА.

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого виникла пожежа. Є постраждалі.

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