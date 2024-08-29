ЗСУ можуть використовувати F-16 для ударів по РФ: гучна заява ЗС Нідерландів

Україна повинна діяти інакше, ніж раніше, тому що зараз фронт статичний, каже Онно Ейхельсхайм.

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F-16 уже працюють у небі України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 для ударів по цілях на території РФ.

Про це заявив у коментарі медіагрупі NOS командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм.

"Ми не вводили жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16 за умови дотримання законів війни", - заявив він під час візиту до США.

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Командувач ЗС Нідерландів не бачить проблем, якби в таких наступальних діях використовувалася і голландська зброя. "Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, за своїм бажанням, за умови дотримання гуманітарного права війни", - зазначив він.

Американці, за словами Ейхельсхайма, з цим частково згодні. "У них інші обмеження, але вони також поставили й інші системи озброєння. Ми, безумовно, єдині в тому, щоб гарантувати, що Україна виграє війну. Я думаю, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб це сталося", - підкреслив командувач ЗС Нідерландів.

Він назвав напад України на територію РФ "блискучим із практичної точки зору". "Вони досить швидко захопили велику територію, використовуючи нові методи. Тим самим вони створили дилему для Путіна... Україна повинна діяти інакше, ніж раніше, тому що зараз фронт статичний. Тому я дуже добре розумію з військово-оперативного погляду, що Україна намагається вчинити в такий спосіб", - сказав Ейхельсхайм, додавши, що рейд є "принаймні початком можливого стратегічного коригування боротьби між Росією та Україною".

За його словами, зараз питання в тому, як Україна може "стратегічно" використовувати свою присутність у Курській області. "Ви можете використовувати це як розмінну монету, тоді вам доведеться щось робити з переговорами... Або ви використовуєте це, щоб Росія вивела свої підрозділи з Донбасу. Ми не бачимо, щоб останнє сталося, тому час покаже нам, якою мірою це має стратегічний вплив", - сказав Ейхельсгайм.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ. Україна довго чекала на винищувачі F-16 і нарешті вони працюють в українському небі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що F-16 уже завдають успішних ударів по агресору. Винищувачі F-16 завдали перших авіаударів і не збираються зупинятися.

Як повідомлялося раніше, проблему авіабомб можуть винищувачі F-16 з відповідними ракетами. Українські воїни очікують посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

/ Инфографика: Главред

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