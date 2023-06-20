РФ треба "вирубити": як Україні захиститися від нової агресії Москви – експерт

Олександр Кочетков вважає, що Україні більше підійшов би Ізраїльський варіант гарантій безпеки.

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Олександр Кочетков назвав варіант захисту від агресії РФ / колаж фото Міноборони РФ, Главред

Ніякі дипломатичні або навіть військово-дипломатичні рішення не вгамують країну-агресора РФ, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Росія зараз в такому стані, що вгамувати її може виключно груба сила. Тільки чимось важким по голові - тоді агресор, може, і втихомириться. З цим нетверезим і неадекватним дебілом, яким зараз стала Росія, нічого не можна зробити, крім як "вирубити", а далі вже з ним можна буде якось розмовляти", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що Україні більше підійшов би ізраїльський варіант гарантій безпеки: "Він передбачає, що Ізраїль сам будує потужну систему оборони, а члени НАТО, передусім США, допомагають грошима, розробками, технологічним супроводом і розвідувальною інформацією. А якщо постійно просити "дайте, дайте, дайте", то ефективну оборону не збудувати".

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"Варіант Фінляндії схожий, але він менш вигідний: країні більше дають, але сама вона нічого не виробляє. Вся оборона Фінляндії базувалася на зброї НАТО, допомозі та розміщенні контингентів. Оскільки у нас складна ситуація, то варіант Ізраїлю нам ближчий", — додав Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Ймовірні терміни завершення війни

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

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