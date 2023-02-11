РФ почала перший етап наступу на Україну, все буде ясно протягом найближчих двох діб - експерт

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що росіяни залучили велику кількість сил і засобів.

ЗСУ, російські окупанти / колаж фото Міноборони РФ, @DefenceU

Росія на початку одномоментного масштабного наступу, але зараз воно йде на п'яти напрямках Українського фронту. Цей напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку.

Військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю "Обозревателю" заявив, що росіяни залучили велику кількість сил і засобів, в тому числі в районі Вугледара. Але вони зазнають величезних втрати, успіхів не мають.

За його словами, це - лише перший етап масштабного наступу РФ, розвідка боєм.

Хто такий Владислав Селезньов Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України.

"Ситуація має тенденції до загострення. Говорити про те, що задум путінської армії повністю провалився, я поки не ризикну. До речі, по Бахмуту, думаю, протягом найближчих двох діб (інтерв'ю 10 лютого, – ред.) у нас буде розуміння ситуації", - заявив Селезньов.

Наступ Росії на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів, що агресор Росія в ході свого наступу на Україну застосує вже нову тактику. Ворог має намір діяти в рамках так званого повзучого наступу. Атакувати окупанти будуть на двох напрямках – Сході та півдні. На думку міністра, окупувати всю Україну ворог вже не намагатиметься.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ готові піти в атаку до річниці повномасштабного нападу на Україну. Очікуються наступальні дії на певному напрямку. Директор Кремля Путін поставив окупантам завдання захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що агресору Росії не вдасться досягти значних успіхів у ході свого нового наступу. Як вважає американський військовий, росіяни не вирішили свої проблеми з логістикою і кадрами. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч осіб вони не зможуть здійснити прорив.

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