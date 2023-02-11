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Путін може піти в наступ навесні: у Байдена назвали плани РФ і прогнозують загострення війни

11 лютого 2023, 07:35
Навколо Бахмута Донецької області тривають запеклі бої, окупанти Росії продовжують свої наступальні дії на Донбасі, сказали в Білому домі.
Путін, війська РФ
Путін використовує зиму для посилення своїх військ і подальшого наступу - Білий дім / Колаж Міноборони РФ, скріншот YouTube

Країна-окупант Росія може використати зиму, щоб спробувати виснажити сили оборони України, а також відновити свої можливости, провести переозброєння і збільшити кількість особового складу. Такі дії, ймовірно, робляться для того, щоб навесні провести новий наступ. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Під час брифінгу він акцентував увагу на тому, що російські окупаційні війська продовжують свої наступальні дії на Донбасі. Навколо Бахмута йдуть запеклі бої.

"Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії в Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми з вами тут розмовляємо", - сказав чиновник.

Також він зазначив, що війська РФ продовжують обстрілювати мирну цивільну інфраструктуру України крилатими ракетами і намагаються ускладнити життя українцям.

За словами Кірбі, у Вашингтоні стурбовані діями директора Кремля Володимира Путіна – він використовує зимовий період, щоб поповнити запаси, провізії, переозброїти сили і поповнити особовий склад для нового наступу навесні.

У такій ситуації колективний Захід протягом декількох тижнів посилив постачання військової допомоги Україні, щоб ЗСУ змогли вести складні бойові дії на відкритій місцевості. Українським військам необхідна допомога для того, щоб вони були готові протистояти планам російських окупантів навесні.

Джон Кірбі також зробив прогноз про те, що коли погодні умови стануть кращими, бойові дії, можливо, будуть жорсткішими.

Наступ Росії на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів, що агресор Росія під час свого наступу на Україну застосує вже нову тактику. Ворог має намір діяти в рамках так званого повзучого наступу. Атакувати окупанти будуть на двох напрямках – сході та півдні. На думку міністра, окупувати всю Україну ворог вже не намагатиметься.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ готові піти в атаку до річниці повномасштабного нападу на Україну. Очікуються наступальні дії на певному напрямку. Директор Кремля Путін поставив окупантам завдання захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що агресору Росії не вдасться досягти значних успіхів під час свого нового наступу. Як вважає американський військовий, росіяни не вирішили свої проблеми з логістикою і кадрами. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч чоловік вони не зможуть здійснити прорив.

Дивіться відео Главред - Андрусів заявив, що наступ Росії вже розпочався

Війна Росії проти України:

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