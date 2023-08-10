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РФ почала використовувати в Бахмуті "аналоговнєтний" "Вихор": знайдено "жирний" нюанс

Яна Ставська
10 серпня 2023, 16:42 оновлено 10 серпня, 16:45
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Російські льотчики не можуть нормально маневрувати, інакше ракета "Вихор-М" "загубиться".
РФ почала використовувати в Бахмуті 'аналоговнєтний' 'Вихор': знайдено 'жирний' нюанс
Розкрито недоліки комплексу "Вихор" / Колаж Главред. Фото: missilery.info

Українські воїни помітили на Бахмутському напрямку використання окупантами російських комплексів "Вихор". Самі росіяни відгукуються про нього не без уїдливих жартів.

Про нову зброю ЗС РФ в мережі повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін. Вказана бригада брала участь у перших великих проривах під Бахмутом на початку цього літа.

Таким чином, окупанти намагаються уразити українську техніку на безпечній для себе від ударів ЗСУ відстані.

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"На Бахмутському напрямку були помічені російські комплекси "Вихрь" (або їхня якась сучасна альтернатива), встановлена на ка**пські вертольоти. Так вони почали полювати на нашу техніку, щоб вражати її на дистанції - там, де ми їх не можемо дістати", - заявив Жорін.

Водночас військовослужбовець Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телемарафону порадив поки не поспішати з висновками, а вивчити отримані дані.

"Це для мене новина, треба попрацювати", - визнав Гетьман.

Російський комплекс "Вихор" - чим небезпечний

"Вихор" встановлюється на штурмовики Су-39 (підвішується до 16 ракет на двох пускових установках АПУ-8) і бойовому вертольоті Ка-50 "Чорна Акула" з підвісом до 12 ракет.

У 1990-х комплекс удосконалили до "Вихор-М".

Комплекс складається з керованої за лазером ракети 9А4172 швидкістю до 610 м/c; оглядово-прицільної системи і-251 "Шквал"; авіаційної пускової установки АПУ-8 або АПУ-6.

Росіяни стверджують, що "Вихор" здатний стріляти одиночними ракетами і залпом з двох ракет.

Зброя покликана вражати броньовану техніку (ймовірність знищення танка противника нібито становить 80%), малошвидкісні повітряні цілі до 800 км/год.

РФ почала використовувати в Бахмуті 'аналоговнєтний' 'Вихор': знайдено 'жирний' нюанс
Що таке Вихор-М / Фото: missilery.info

Як працює комплекс "Вихор"

Наведення ракети здійснюється за допомогою автоматичного прицільного комплексу.

Екіпаж заздалегідь заводить координати цілі в БЦВМ вертольота; в 12 км від цілі автоматично вмикається режим телевізійного сканування місцевості. Виявивши ціль, льотчик направляє вертоліт у її бік, прицілюється і переводить у режим "автомат". Після досягнення дозволеної дальності відбувається пуск ракети.

Російські ресурси, звісно, хвалять "вітчизняний" комплекс за надзвук ракети, яка нібито пролітає 4 км за 9 секунд. Крім того, заявлено нібито менше випромінювання лазерів у порівнянні із західними системами, що робить комплекс окупантів "непомітнішим".

Комплекс "Вихор" - чому зброя не працює

В процесі експлуатації "Вихору" росіяни знайшли купу недоліків. Наприклад, на російських форумах повідомляється, що комплекс зовсім не має головки самонаведення. Тобто, обладнання не може захопити жодну пляму на цілі.

Ракета у "Вихорі" рухається всередині дуже тонкої лазерної труби - саме так вона потрапляє в ціль. При цьому російським навідникам доводиться синхронізуватися з "трубою" пілота, а льотчик в цей момент повинен вимкнути сигнал. Тоді з'являється шанс, що ракета типу Х-25МЛ потрапить в ціль.

Самим льотчикам доводиться дуже обережно маневрувати, щоб лазерна труба залишалася на місці. У разі різкого повороту в бік ракета "втратить" ціль.

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