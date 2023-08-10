'Із нас усі сміються': Соловйов закотив істерику через курс рубля в РФ

Російський пропагандист розкритикував політику Центрального банку РФ.

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Соловйов занив через курс рубля / колаж: Главред, скріншот: відео

Російський пропагандист Володимир Соловйов, відомий своєю жорстокою антиукраїнською позицією, закотив істерику через економічну ситуацію в країні-агресорці Росії.

"Скажіть, будь ласка: а ви не помічаєте, який зараз у нас курс у країні? Скажіть, ви хоч один запит до Центробанку відправили? Люди прийшли та пояснили, що в країні відбувається? Що таке сталося, що такий курс?", - в істериці каже Володимир Соловйов.

Він також додав, що це призведе до зростання інфляції та споживчих цін у РФ. Пропагандист наголосив, що це відбудеться під час виборчої кампанії на виборах президента РФ.

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Також Соловйов нагадав, що російський рубль входить до трійки найгірших валют у світі. Цього не приховують навіть російські пропагандисти. За даними на четвер, 10 серпня, за один долар уже дають 96,96 рубля.

"Навіть не пояснюють, якого "хріну" курс так скаче, що над нами весь світ тепер сміється!", - розкричався пропагандист.

Та звинуватив у всьому політику Центрального банку РФ.

У Соловйова істерика через курс рубля в РФ / скріншот: Главред

Дивіться відео істерики Соловйова у студії:

Нагадаємо, що Соловйов жорстко обізвав Пугачову після її повернення в Москву. Російського пропагандиста розлютило те, що Примадонну не затримали після повернення в РФ.

Соловйов накинувся з образами на Собчак. Пропагандист схоже ненавидить вже все живе, а не тільки Україну. Але також він не упускає можливості облити помиями своїх же, а саме журналістку "лібералку" Ксенію Собчак.

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