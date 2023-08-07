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Росія чіпляється за Бахмут: експерт розкрив, де можна чекати прориву ЗСУ

Яна Ставська
7 серпня 2023, 01:10
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ЗСУ використовували слабкість ворога.
Росія чіпляється за Бахмут: експерт розкрив, де можна чекати прориву ЗСУ
ЗСУ йдуть вперед / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр

Російські війська досі зосереджені навколо оборони Бахмута, ворог стягує туди резерви. Але повзучим наступом ЗСУ справа не закінчиться, розповів в ефірі FREEDOM військовий оглядач Денис Попов.

Наразі відбувається "гра резервами", розповів він.

"Гра резервів йде по всьому фронту. Гра резервів йде в Бахмуті, на півночі в Луганській області в бік Куп'янська і Борової. У кого буде більше сил - той і доб'ється успіху. Зараз на Бахмутському напрямку йдуть тактичні просування вперед, які якраз змушують противника кидати резерви, щоб їх перервати", - пояснив Попов.

За його словами, втрата Бахмута стане для противника неприємним психологічним "моментом", чим і користуються українські захисники.

"Бахмут має військово-політичне і психологічне значення. Ми пам'ятаємо, як ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин намагався підвести лінію під цими боями. Тобто, ми розуміємо, що втрата Бахмута для російської армії матиме психологічний момент. Це буде психологічна поразка. Саме тому вони кидають туди всі резерви, щоб стримати наш наступ", - відповів оглядач.

Попов не став передбачати, коли ЗСУ здійснять прорив, бо для цього необхідно подолати всі лінії оборони ворога.

"У загальному і цілому десь має бути прорив. Де буде відбудеться - складно передбачити. Це можливо і під Бахмутом, і під Донецьком. Очікуємо це на півдні країни. Десь на цій ділянці фронту: це Старомлинівка на Бердянському напрямку або напрямок Токмака. Сьогодні дуже важко сказати, де це станеться... Прорвемо лінії оборони, і тоді можна буде говорити про якісь проривні дії з нашого боку" ,- погодився Попов.

Війна в Україні

В ході контрнаступу ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на півдні, офіційно підтвердила 4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Повідомляється, що українським військам все ще складно наступати через споруджені окупантами смуги загороджень до 40 км завдовжки.

При цьому тактика ЗСУ суттєво відрізняється від тієї, яку використовували "вагнерівці" на Бахмутському напрямку. За словами представника Східного угруповання військ Сергія Череватого, захисники роблять ставку на максимальну маневреність, інтенсивні удари по ворогу, на знищення логістики росіян.

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