Віктор Розовий закрутив новий роман - який вигляд має його дівчина

Віктор Розовий довго не нудьгував після розлучення.

Віктор Розовий - новий роман / фото: instagram.com, Віктор Розовий

Український комік і військовий Віктор Розовий, який у червні розлучився з Ольгою Мерзлікіною, закрутив новий роман.

Як стало відомо із соцмереж Віктора, дівчину звати Яна-Катерина і вона проживає у Львові.

На фото, яким поділився комік, Яна-Катерина написала, що вдячна долі за те, що її хлопець - Віктор Розовий. Публікація з'явилася після скандального інтерв'ю коміка Раміні Есхакзай, де він розповів деталі стосунків з колишньою дружиною та виправдав свої зради.

Нова дівчина Віктора Розового / фото: скрін instagram.com, Віктор Розовий

До речі, Розовий зазначив, що нова дівчина відмовляла його розповідати всі подробиці в інтерв'ю, але він прийняв інше рішення. Як відомо, Раміна видалила інтерв'ю через моральні переконання.

Яна-Катерина / фото: instagram.com/yaponinarniya/

Особисте життя Віктора Розового

Віктор Розовий був понад 13 років разом з акторкою Ольгою Мерзлікіною, а в березні 2024 року вони одружилися. Для цього Віктор навіть брав невелику відпустку зі служби в 3-й штурмовій бригаді. Після серйозного поранення на фронті Ольга допомагала чоловікові відновитися, але в травні подала на розлучення через зради Розового.

Про персону: Віктор Розовий Віктор Розовий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

