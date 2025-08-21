Рус
Віктор Розовий закрутив новий роман - який вигляд має його дівчина

Еліна Чигис
21 серпня 2025, 11:40
Віктор Розовий довго не нудьгував після розлучення.
Віктор Рожевий - поранення
Віктор Розовий - новий роман / фото: instagram.com, Віктор Розовий

Ви дізнаєтеся:

  • У Віктора Розового нова дівчина
  • Який вона має вигляд

Український комік і військовий Віктор Розовий, який у червні розлучився з Ольгою Мерзлікіною, закрутив новий роман.

Як стало відомо із соцмереж Віктора, дівчину звати Яна-Катерина і вона проживає у Львові.

На фото, яким поділився комік, Яна-Катерина написала, що вдячна долі за те, що її хлопець - Віктор Розовий. Публікація з'явилася після скандального інтерв'ю коміка Раміні Есхакзай, де він розповів деталі стосунків з колишньою дружиною та виправдав свої зради.

Нова дівчина Віктора Розового
Нова дівчина Віктора Розового / фото: скрін instagram.com, Віктор Розовий

До речі, Розовий зазначив, що нова дівчина відмовляла його розповідати всі подробиці в інтерв'ю, але він прийняв інше рішення. Як відомо, Раміна видалила інтерв'ю через моральні переконання.

Яна-Катерина
Яна-Катерина / фото: instagram.com/yaponinarniya/

Особисте життя Віктора Розового

Віктор Розовий був понад 13 років разом з акторкою Ольгою Мерзлікіною, а в березні 2024 року вони одружилися. Для цього Віктор навіть брав невелику відпустку зі служби в 3-й штурмовій бригаді. Після серйозного поранення на фронті Ольга допомагала чоловікові відновитися, але в травні подала на розлучення через зради Розового.

Зазначимо, як повідомляв Главред, Максим Галкін переоформив колекцію антикваріату Алли Пугачової на свого брата Дмитра. Також джерело вважає, що тепер Галкін легко може продати антикваріат, але все ж, швидше за все, Максим захоче вивезти його з Росії.

А також Філіп Кіркоров знову звернувся до лікарів по допомогу. Кіркоров вирішив схуднути після того, як шанувальники звернули увагу на те, що він набрав вагу. Співак хоче схуднути різними способами, але поки артист не підтвердив цю інформацію.

Про персону: Віктор Розовий

Віктор Розовий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

22:57

"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

22:34

Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

22:30

"Повзучий наступ" на Донеччині: у ЗСУ розкрили, що задумав ворог на тлі переговорів

