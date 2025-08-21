Рус
Росія готує нову ракетну атаку по Україні: коли ворог може вдарити

Маріна Фурман
21 серпня 2025, 12:01
У Telegram‑каналі "Николаевский Ванек" назвали можливу дату ракетного удару РФ по Україні.
Чи атакує РФ Україну до Дня Незалежності / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

  • РФ може завдати повторного удару по Україні ближче до суботи
  • Атака буде слабшою, ніж та, що відбулася 21 серпня

Російська Федерація, ймовірно, готується до нового масованого удару по Україні. Нікому не секрет, що диктатор Володимир Путін обожнює прив'язуватися до дат, тому не виключення, що ворог атакує Україну до Дня Незалежності. Росія може атакувати Україну ближче до суботи, 23 серпня. Про це йдеться у Telegram‑каналі "Николаевский Ванек".

У каналі прогнозують, що майбутня атака буде слабшою, ніж та, що відбулася 21 серпня.

"Наступна така атака з того, що нам відомо запланована ближче до суботи, але вона має бути вже слабшою. Чи буде насправді вона, чи ні – не знаю", - йдеться в повідомленні.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Що говорять експерти про ворожу атаку в ніч на 21 серпня

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" пишуть, що цієї ночі росіяни намагалися збільшити кількість ракет, зокрема, замість удару по одному об’єкту вони били по кількох цілях одночасно.

"Частково ворог атакував енергетику (не світло і не воду), частково цілилися по нібито "військових" об'єктах, які були "знищені" та "вражені" під час попередніх атак", - йдеться у повідомленні.

Також у каналі загадали про удар по заводу в Мукачево. Автор стверджує, що атака на завод - це відповідь президенту США Дональду Трампу, який говорив, якщо Америка "зайде" з інвестиціями в Україну - ніхто їх чіпати не буде.

Тим часом військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі на Radio NV також прокоментував нічну ворожу атаку.

За його словами, російські окупанти змінили підходи до вибору цілей та кількості ракет, запущених по одній локації.

"Вони починали з того, що обстрілювали всю Україну великою кількістю ракет. Але по кожній цілі було не так багато ракет. Тобто обстрілювали майже всю країну. Потім вони почали зосереджуватися на 2-3 локаціях. Для того, щоб максимально перевантажити нашу ППО. Сьогодні знову вони повернулися до попередньої тактики, атакували велику кількість міст в Україні", – додав Гетьман.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 21 серпня Росія вдарила по американській компанії з виробництва електроніки на Закарпатті. Внаслідок атаки по підприємству є серйозні руйнування та жертви.

Також цієї ночі РФ масовано атакувала Львів. Внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у місті одна людина загинула, дві – травмовані.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 21 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу. Із них 574 дронів та 40 ракет.

Читайте також:

Про джерело: "Николаевский Ванек"

Telegram‑канал "Николаевский Ванёк" (@vanek_nikolaev) — один із найпопулярніших військово-інформаційних телеграм-каналів України з аудиторією понад 2,7 млн підписників, який оперативно інформує про ворожі обстріли, рух техніки, БПЛА та інші загрози.

Автор каналу — анонімний патріот на ім’я Іван, який, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, працює без комерційної мети і має "зірочку авторизованого каналу", а влада тісно співпрацює з ним із моменту старту.

Контент каналу базується на достовірних польових джерелах та оперативному моніторингу, а також власній мережі інформаторів: автор виключно перевіряє дані й відмовляється від ретрансляції відкритих неперевірених джерел .

Канал активно організовує збори для ЗСУ, прозоро звітує про витрачені кошти і продовжує залишатися ключовим та надійним джерелом для українців під час військових тривог.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
