Дощ, гроза, сильні зливи і зниження температури: які регіони України накриє похолодання

Альона Вороніна
21 серпня 2025, 12:26
Не всюди в Україні буде тепло – подекуди тепла сонячна погода зміниться дощами з грозами і похолоданням.
Погода в Україні - дощ, гроза, сильні зливи і зниження температури/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 22 серпня
  • Якою буде температура повітря
  • Де буде похолодання і дощі з грозами

Погода в Україні у п’ятницю, 22 серпня, буде визначатися активним циклоном середземноморського походження.

Через циклон нашу державу накриють дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Такого погіршення погоди варто очікувати в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами). Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

На сході та півдні втримається суха погода, хіба що в Одеській області ймовірні локальні грозові дощі.

Вітер буде з південно заходу, помірний, часом рвучкий, попередила синоптикиня.

Температура повітря протягом дня 22 серпня виявиться вкрай контрастною:

  • на заході буде прохолодно, +17…+21 градус,
  • на півночі +21…+24 градуси,
  • на сході +30…+34 градуси,
  • на півдні +29…+32 градуси,
  • у центральній частині +29…+32, на Вінниччині близько +25 градусів.
Погода в Україні 22 серпня/ Facebook Діденко
Погода в Україні 22 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 22 серпня

У Києві у п'ятницю очікується дощ, гроза і зниження температури повітря до +22 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні на День незалежності

На День Незалежності в більшості областей України буде сухо, сонячно і помірно тепло, спека піде. Передбачається +21…+26 градусів, лише в західних областях 24 серпня місцями пройдуть дощі та буде свіжа погода, особливо вночі та вранці – в цей час очікується лише +8…+12 градусів, а вдень +16…+20 градусів.

"Характерна синоптична деталь 24-го серпня – сильний вітер північно-західного походження, хай принесе хороші зміни", – зазначила Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україну йде похолодання – названо регіони, де литимуть грозові дощі. Погода у Луцьку буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.

Також раніше повідомлялося, що потужна магнітна буря "трусить" країну – Україну атакував 6-бальний шторм. Через цю магнітну бурю може погіршитися самопочуття.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде осінь-2025 в Україні – синоптик здивував прогнозом погоди. Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив про небезпечну погоду до кінця серпня.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

