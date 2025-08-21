Дощ, гроза, сильні зливи і зниження температури: які регіони України накриє похолодання

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні у п’ятницю, 22 серпня, буде визначатися активним циклоном середземноморського походження.
Через циклон нашу державу накриють дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Такого погіршення погоди варто очікувати в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами). Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
На сході та півдні втримається суха погода, хіба що в Одеській області ймовірні локальні грозові дощі.
Вітер буде з південно заходу, помірний, часом рвучкий, попередила синоптикиня.
Температура повітря протягом дня 22 серпня виявиться вкрай контрастною:
- на заході буде прохолодно, +17…+21 градус,
- на півночі +21…+24 градуси,
- на сході +30…+34 градуси,
- на півдні +29…+32 градуси,
- у центральній частині +29…+32, на Вінниччині близько +25 градусів.
Погода в Києві 22 серпня
У Києві у п'ятницю очікується дощ, гроза і зниження температури повітря до +22 градусів.
Погода в Україні на День незалежності
На День Незалежності в більшості областей України буде сухо, сонячно і помірно тепло, спека піде. Передбачається +21…+26 градусів, лише в західних областях 24 серпня місцями пройдуть дощі та буде свіжа погода, особливо вночі та вранці – в цей час очікується лише +8…+12 градусів, а вдень +16…+20 градусів.
"Характерна синоптична деталь 24-го серпня – сильний вітер північно-західного походження, хай принесе хороші зміни", – зазначила Діденко.
