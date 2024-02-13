РФ може воювати без виробництва техніки 3 роки: у Reuters пояснили деталі

У Росії є можливість продовжувати війну, не займаючись водночас виробництвом техніки протягом кількох років.

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РФ може воювати без виробництва техніки 3 роки / колаж: Главред, фото: росЗМІ, Міноборони РФ

Країна-агресор володіє великою кількістю техніки низької якості, яка зберігається на складах. На озброєнні РФ є близько 1750 основних танків, тим часом у сховищах містяться ще 4000 одиниць. Про це повідомило видання Reuters.

ЗС РФ мають можливість поставити на заміну знищеної техніки ту стару, що стоїть у сховищах. З початку вторгнення в Україну вони втратили вже понад 3 000 танків.

За словами журналістів видання, три тисячі вже втрачених танків дорівнюють довоєнному активному інвентарю Росії.

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"Москва змогла обміняти якість на кількість, витягнувши тисячі старих танків зі сховищ зі швидкістю, яка деколи могла досягати 90 танків на місяць", - повідомили у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Крім іншого, на озброєнні ворога також перебувають 1750 основних бойових танків, серед них:

Т-55 десятирічної давності

сучасні Т-80 і Т-90

тощо

При цьому оборонний аналітик Олександр Нейл все ж стверджує, що найголовніше питання полягає в тому, скільки досконалих танків, завдяки яким Росія може піти у великі наступальні операції.

Техніка росіян

Як повідомляв Главред, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" захисники і захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках, зокрема, перемелюють ворожу техніку.

Також, у російських окупантів наростають проблеми з військовою технікою на фронті. "Залізо" у загарбників закінчується навіть швидше, ніж особовий склад. Оскільки нові танки у країни-агресора Росії вже закінчуються, їй доводиться розконсервувати ті, що випускалися в 1950-х роках.

До того ж, командир 47-ї ОМБр Дмитро Рюмшин заявив, що російські загарбники не можуть оточити або захопити Авдіївку, поки в українських військових є сили і засоби тримати оборону. За його словами, там усі поля всіяні технікою та ліквідованим складом.

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