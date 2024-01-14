Величезний стовп вогню та диму: ЗСУ підірвали склад окупантів на фронті

Українські військові знищили російський склад з вибухівкою за допомогою дрону.

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Українські військові знищили склад окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупанти стягують на фронт свою техніку та боєприпаси, щоб застосувати їх у війні проти України. Однак українські військові не відступають і роблять все можливе, щоб знищувати сили ворога.

Дніпропетровська бригада територіальної оборони знищила склад окупантів, де ворог зберігав вибухівку. Відео, яке опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, вже розлетілось у Мережі.

Ворожий склад знищив український безпілотник. На місці удару утворився величезний стовп вогню та диму.

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"Святковий феєрверк на складі вибухівки окупантів влаштували пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з кадрами знищення російського складу вибухівки:

Українські військові знищили склад окупантів / фото: скріншот

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екс-командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий повідомив, що головне досягнення України у війні з Росією - це співвідношення втрат. При тому, що Україна навіть була в наступі, а Росія в обороні, втрати окупантів приблизно вдвічі-втричі більші.

Також, спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що на фронті зростає кількість російських військовослужбовців, які відмовляються йти в наступ. Через те, що окупанти відмовляються йти в наступ, на позиції прибувають представники вищого командування Росії. Вони залякують військових, погрожують розстрілами та проводять фізичне насильство, зазначив речник ЗСУ.

Крім іншого, заяви кремлівських чиновників про створення "буферної зони" для захисту Бєлгорода від українських обстрілів не відповідають реальності. Повідомлення про наступ росіян у Харківській області є пропагандою ворога. Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram.

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