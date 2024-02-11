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"Поля усіяні технікою та тілами": командир розкрив ризик захоплення Авдіївки окупантами

Юлія Закрепа
11 лютого 2024, 07:55
Противник застосовує від Авдіївкою також механізовані війська, танки та артилерію.
'Поля усіяні технікою та тілами': командир розкрив ризик захоплення Авдіївки окупантами
Ситуація під Авдіївкою погіршується / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Командир 47-ї ОМБр Дмитро Рюмшин заявив, що російські загарбники не можуть оточити чи захопити Авдіївку, поки в українських військових є сили та засоби тримати оборону.

"Зараз м’ясними хвилями вони вже не пробують закидувати, тому що в них вже немає тих м’ясних хвиль. Вони періодично намагаються малими групами промацувати нашу оборону, перед цим попрацювати авіацією. Думають, що наші воїни будуть бігти, але наші воїни стійко стоять на визначених позиціях. Вони намагаються лізти різними диверсійними групами, підрозділами зі складу "Шторм Z", "Шторм V", це в’язні, але зазнають втрат", - заявив військовий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, противник застосовує від Авдіївкою також механізовані війська, танки та артилерію.

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"Крайнього полоненого, якого ми брали, це взагалі був якісь кухар. Тобто вони кидають всіх, хто може хоча б ходити, але успіху вони не мають. Як тільки намагаються іти на нас, то там і залишаються, вони своїх не забирають", - сказав Рюмшин.

Він також скептично прокоментував заяви російських пропагандистів щодо вдалого проникнення військ РФ в тил позиції ЗСУ в Авдіївці по трубі.

"Росіяни, щоб показати свої успіхи, вже починають видумувати різні моменти, як вони перехитрили Збройні сили України, знайшли якусь трубу там, пролізли і завдяки цьому змогли десь вклинитися. Але насправді, якщо подивитися місцевість - поля усіяні технікою та загиблими вояками російської армії", - додав військовий.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що аналітики OSINT-спільноти DeepState повідомили, що російські окупанти захопили вже до 18% Авдіївки. Росіяни продовжують вести штурмові дії в приватному секторі на півночі міста. Вони перейшли залізничний міст та намагаються пробитися в бік автобази та знаку у в'їзді в Авдіївку.

Олександр Мусієнко попередив про ризик втрати Авдіївки. Якщо ворог задіє ще певні сили, то ризик прориву існує, але все покажуть тільки бойові дії. Мусієнко вважає, що немає ризиків того, що ворог після Авдіївки зміг би розвинути свої оперативні успіхи.

Військовий експерт розкрив критичну ситуацію в Авдіївці. Іван Киричевський розповів, що українські військові намагаються не допустити оточення міста, утримати керованість оборони в незалежності від того, де можуть просуватися окупанти.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ новини України бої за Авдіївку
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