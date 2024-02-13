ЗСУ зміцнюють плацдарм у Кринках: морпіхи підняли ще один прапор України

Вдалими діями відзначилися бійці морської піхоти з 35-ої окремої бригади.

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ЗСУ ведуть бої за Кринки / Колаж: Главред, Фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, скріншот

У Кринках Херсонської області, на лівому березі Дніпра, бійці ЗСУ підняли ще один прапор України.

Державний прапор України в Кринках піднято на одному з найвищих об'єктів - водонапірній вежі. Про це повідомляє ресурс DeepStateUA.

При цьому уточнюється, що вдалими діями відзначилися бійці морської піхоти з 35-ої окремої бригади. Кадри з підняттям нового прапора України в Кринках свідчать про розширення плацдарму в цьому населеному пункті.

відео дня

"Нагадуємо, що бої тривають і до звільнення ще багато роботи. Бійці нагадують, що Херсонщина - це Україна", - пишуть автори допису.

Додамо, що також публікується відео, на якому зображено піднятий прапор України в Кринках.

Дивіться відео - у Кринках підняли прапор України:

/ Скріншот

Ситуація на Лівобережжі

Раніше повідомлялося про те, що окупанти намагалися повернути позиції в Кринках. Російські війська не можуть реалізувати свої плани через постійну роботу українських безпілотників.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснили, що відбувається на фронті. Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ продовжують заходи з утримання позицій на лівому березі Дніпра.

Як повідомлялося раніше, РФ зазнала колосальних втрат техніки біля Кринок. Окупаційній армії Росії для евакуації своєї пошкодженої техніки під Кринками Херсонської області виділили 17-й танковий полк. Це свідчить про інтенсивність російських втрат.

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