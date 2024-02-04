Дістають танки 50-х років, новіші згоріли: Дикий описав серйозні проблеми РФ з технікою

В РФ критичні компоненти до танків не випускаються уже 30 років. На відміну від дронів, які можна зібрати з цивільних компонентів, із танком так не працює.

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Дикий описав серйозні проблеми РФ з технікою/ колаж: Главред, фото: УНІАН, міноборони РФ

У російських окупантів наростають проблеми з військовою технікою на фронті. "Залізо" у загарбників закінчується навіть швидше, ніж особовий склад. Оскільки новіші танки у країни-агресорки Росії уже закінчуються, їй доводиться розконсервовувати ті, які випускалися у 1950-х роках.

Про це розповів ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV. Він зазначив, що на всіх напрямках фронту в окупантів бронетехніка згорає дуже швидко.

"На всіх ділянках, де вони в наступі (а вони зараз у наступі на Слобожанщині, на Мар'їнці, на Авдіївці, північніше від Вугледара, пробують наступати на Кринки), бронетехніка горить просто в астрономічних кількостях. Тут головне не лише те, що її просто горить багато; а що її горить набагато більше, ніж за цей же час встигає поставити на фронт їхня оборонка", – сказав екскомандир роти батальйону Айдар. відео дня

Зокрема, в окупантів критичні компоненти до танків не випускаються уже 30 років. Дикий зазначив, що, на відміну від дронів, які можна повністю зібрати з цивільних компонентів, із танком так не працює.

"У танку не заміниш підшипники на взяті з Жигулів. В результаті вся ця їхня оборонка, Уралмашвагонзавод тощо, дають 20 нових машин за місяць, і розконсервовують зі складів зберігання десь приблизно ще до 50 машин", – зазначив він.

За його словами, з російських складів розконсервовуються в тому числі танки Т-54 та Т-55.

"Нагадаю, що в радянському танкопромі цей двозначний індекс – це рік прийняття на озброєння. Тобто "дискотека 80-х" вже вся згоріла, танки 80-х років уже всі згоріли. Зараз активно горять танки 60-х років, а танки 50-х приїжджають їм на заміну", – зазначив Дикий.

Із посиланням на дані Oryx та інших OSINT-аналітиків, Дикий зазначив, що в той час, як на фронт прибуває по 70 російських танків на місяць, українські військова за місяць спалюють "від 100 до 150, в середньому – 120 танків".

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що робота ЧФ РФ сильно ускладнена, російський флот відрізали від запасів "Калібрів". Окупанти змушені ризикувати, заходити в Севастополь, швиденько там завантажуватися і після цього тікати звідти.

Також раніше повідомлялося, що росіяни спробували прорвати кордон на півночі. Усього було кілька спроб з боку РФ прорвати кордон на Сумщині 3 лютого.

Нагадаємо, раніше у Forbes зазначали, що в України закінчуються боєприпаси, РФ скористалася цим і змінила тактику дій. В артилерії України зараз сильна нестача снарядів. Захисники України випускають за день близько 2 тис. снарядів, а окупанти використовують близько 10 тис.

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