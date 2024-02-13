'Нема можливостей утримувати Авдіївку': ЗСУ отримали потужне підкріплення - речник 110-ї ОМБр

Російські сили намагаються перерізати лінію постачання до Авдіїки, вони переважають у силах.

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Росія будь-якими способами намагається захопити Авдіївку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади в Авдіївці замінили іншими підрозділами ЗСУ. Ресурси бригади недостатні для утримання міста, тому прийшло підкріплення. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач в ефірі Радіо Свобода.

"У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла", - розповів Сєкач.

За його словами, бої за Авдіївку та околиці міста тривають. Окупанти намагаються перерізати лінію постачання та мають перевагу у силах. Сєкач зазначив, що Росія намагається захопити місто до президентських виборів, що відбудуться у березні, і використовує для цього усі доступні засоби.

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"У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно", - додав він.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, аналітик BILD Юліан Рьопке вважає, що російські окупанти можуть захопити Авдіївку "найближчими днями або тижнями". Дані OSINT-спільноти DeepState підтверджують просування росіян на північ та південь міста, конкретно у районах Нововодяного та Кліщіївки.

Також російські війська продовжують просуватись на Авдіївському напрямку, з метою перерізання головної лінії постачання українських військових в Авдіївці, за даними ІSW.

Крім цього, командир 47-ї ОМБр, Дмитро Рюмшин, стверджує, що російські загарбники не можуть оточити або захопити Авдіївку, доки українські військові мають достатні сили для оборони. Він зазначив, що російські сили періодично намагаються прорвати оборону малими групами після авіаційних ударів, але українські військові стійко утримують свої позиції.

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