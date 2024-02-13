У Кремлі злякалися випускати Путіна на дебати і вигадали безглузду відмовку

У директорській Володимира Путіна вважають, що керівник Кремля не повинен іти на будь-які дебати в рамках президентських "виборів" 2024 року.

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Путін не піде на дебати, бо він президент - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін не піде на дебати, тому що росіяни, мовляв, і так постійно бачать, чим він займається. Про це заявив спікер кремлівської директорської Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Інтерфакс, він сказав про те, що дебати нібито не входять у графік Путіна.

"Путін є чинним главою держави, який живе в умовах дуже напруженого президентського графіка. Це кардинально відрізняє його від інших кандидатів", - підкреслив Дмитро Пєсков. відео дня

Вибори президента Росії

У березні в Росії відбудуться так звані вибори президента. Очікується, що на них "переможе" Володимир Путін. Він обіймає посаду глави держави з 2000 року, з перервою на термін Дмитра Медведєва, який був президентом 4 роки - з 2008 по 2012 рік.

Вибори у РФ відбудуться за новою схемою - мовляв, голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Розтягування голосування Кремль став реалізовувати останніми роками. Також буде застосовуватися й електронне голосування.

Російський політтехнолог Марат Гельман в інтерв'ю Главреду сказав, що у Путіна злякалися допускати до "виборів" навіть узгодженого Бориса Надєждіна. Не виключено, що його висунення могло призвести до масових протестів.

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